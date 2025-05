Mensaje de los jugadores de La Liga: si hay riesgo, no se juega

A vueltas con el fútbol , todo parece mucho más complicado de lo que quieren transmitir sus dirigentes. No está controlada la pandemia del coronavirus, pero sí hay un plan para que la pelota vuelva a rodar, a poder ser más pronto que tarde. La gente sigue confinada en sus casas, pero hay trabajos que no paran y el fútbol pretende alzar el telón para que la temporada 2019-20 concluya , mal menor en todo este caos. Hay muchísimo dinero en juego y nadie, o casi nadie, está dispuesto a renunciar a su trozo de tarta, aunque también hay quien tuerce el morro y no lo tiene nada claro hasta que no haya una respuesta convincente que garantice la salud de todo el personal implicado.

El martes, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) mantuvo una reunión telemática con los capitanes de los equipos de Primera división –lo hizo con los de Segunda el lunes– para marcar las pautas del regreso en función de la hoja de ruta establecida. Los jugadores tenían que decir la suya ya que no todos están dispuestos a volver por imperativo legal y hay voces discordantes en toda esta historia.

Fali , central del Cádiz, líder de Segunda, ya se ha desmarcado al asegurar que no piensa volver a entrenar ni a jugar hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus o un remedio que garantice su salud y la de su familia, e incluso ha dicho que si hace falta deja el fútbol a los 26 años.

Las concentraciones

No hay posturas tan drásticas como la suya, pero sí que hay muchos que piensan que se está corriendo demasiado. De hecho, la conclusión que se saca de la cumbre es clara: si hay riesgo, ni se entrena ni se juega, y tiene que ser el Ministerio de Sanidad la que dé el «ok» definitivo . Además, también hay recelos con las concentraciones que se quieren implantar para tener control sanitario sobre los atletas.

Una de las principales pegas que ponen los profesionales es, precisamente, sobre el tema de las pretemporadas que deberán realizar antes de que se retome la competición, pues no están dispuestos a estar concentrados o a pasar otro confinamiento en hoteles o residencias. Para que se cumpla el calendario trazado, el plan es que las plantillas se reúnan en el mismo espacio y sean controladas a diario.

La Liga pretende que si hay un positivo se debe apartar a ese jugador, pero la AFE cree que todo el grupo debería pasar entonces una cuarentena. Según la reunión que mantuvieron el pasado sábado en el palacio de Viana la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, bajo la supervisión del Consejo Superior de Deportes , la idea es que se vuelva a los entrenamientos el 4 de mayo o, como muy tarde, el 11 del mismo mes. La Liga volvería el 5 de junio o, en el peor de los escenarios, el 28. Cabe recordar que faltan 11 jornadas (110 partidos) y que la UEFA pretende que sus competiciones (Europa League y Champions) se celebren en el mes de agosto.

Mientras, la UEFA , después de mantener un encuentro con los secretarios generales de cada federación, reclamó «encarecidamente que se terminaran las competiciones nacionales de liga y copa», pero abre la puerta a las cancelaciones siempre que no sean posibles las reanudaciones de los campeonatos. El jueves, después del comité ejecutivo, se anunciarán todas las medidas que tome el máximo organismo del fútbol continental.

También en Italia debatieron sobre el epílogo de la Serie A y los veinte clubes que la integran reiteraron la voluntad de terminar el curso. Holanda , en cambio, ha dicho que no habrá eventos deportivos hasta el 1 de septiembre, así que se da por terminada la Liga .