Fútbol -Final de la Copa del Rey Koeman elige a Piqué y a Griezmann. Dembélé, al banquillo El técnico recupera a Piqué y mantiene su esquema a pesar de los problemas que le generó en el clásico

Se había especulado mucho con la posibilidad de que Koeman variara su esquema táctico de cara a la final ante los problemas que había padecido en los dos últimos partidos, ante el Valladolid y frente al Real Madrid. No obstante, cansado de las filtraciones, el holandés ha decidido mantenerse fiel al dibujo que le ha permitido la gran remontada liguera y saldrá ante el Athletic Club con tres centrales, como lleva haciendo en las últimas semanas. No obstante, la gran novedad es la entrada en el once Gerard Piqué, recuperado por fin de su rodilla. El central sufrió un esguince ante el Sevilla, en la vuelta de la semifinal de Copa y desde entonces no ha podido jugar. De hecho se especuló con la posibilidad de que formara parte del equipo que se enfrentara al Madrid en el clásico, pero los médicos lo desaconsejaron. Esta misma tarde ha pasado una última prueba que han confirmado su recuperación total. Piqué formará defensa junto a Mingueza y a Lenglet.

La otra gran novedad estará en el ataque culé, ya que Koeman ha descartado a Dembélé para darle la titularidad a Antoine Griezmann, que había sido suplente ante el Real Madrid. Una explicación podría estar en los problemas físicos que ha sufrido el extremo francés esta semana, con molestias en el pubis, lo que le ha impedido entrenarse al cien por cien. Koeman ha preferido dejarle en el banquillo para aprovechar su velocidad y desborde en la segunda parte si fuera necesario. así, Griezmann tendrá la oportunidad de reivindicarse y demostrar de una vez por todas que ha fichado por el Barcelona para triunfar. Además, el Athletic no se le da mal. Esta temporada les ha marcado tres goles, dos de ellos en la final de la Supercopa de España, aunque no sirvieran para nada.

El equipo que Koeman presentará esta noche está formado por Ter Stegen bajo palos; Mingueza, Piqué y Lenglet como centrales; Dest y Jordi Alba como carrileros; Busquets, Pedri y De Jong en el centro del campo; y Messi y Griezmann en ataque. Hay que recordar que si el Barcelona ganara esta noche la final al Athletic, Piqué, Busquets y Messi igualarían el histórico registro de Gaínza, que ganó siete Copas con el Athletic entre 1943 y 1958.