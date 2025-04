Las horas más decisivas para Koeman

Ronald Koeman sigue dándole vueltas al partido de esta noche, consciente de que lo que suceda puede ser clave en su futuro. La derrota ante el Real Madrid , con una pobre imagen en la primera parte, ha vuelto a generar dudas sobre la idoneidad de que continúe en el cargo. Esta temporada, ha fallado en los partidos más importantes (los dos clásicos, el choque del Wanda Metropolitano, ante Juventus y PSG en Champions y en la final de la Supercopa de España) y un nuevo tropiezo en la final de la Copa del Rey ante el Athletic sería un lastre excesivamente pesado con el que cargar. Más allá del once que pueda jugar, que más o menos está bastante claro en función de si Piqué está al cien por cien, las dudas del técnico llegan a la hora de plantear el sistema , ya que el dibujo con tres centrales lo ha sabido exprimir pero parece haberse agotado ante las dificultades para ganar al Valladolid y la horrenda primera parte en Valdebebas. El 4-3-3 cobra fuerza. Un regreso a los orígenes con el que desestabilizar las pretensiones de Marcelino.

Koeman se sabe cuestionado y no le hace gracia disputar una final en estas condiciones. Ayer lo demostró con una airada respuesta cuando le preguntaron por ello. « Es extraño que tenga que responder a este tipo de cosas . Hemos tenido una racha de 19 partidos y tengo que responder a preguntas sobre mi futuro. Tengo que aceptarlo, pero no estoy de acuerdo. Ustedes tienen que hacer su trabajo. Tengo un año más de contrato. Sé antes del partido lo que pasará si ganamos y lo que pasará si perdemos. Es extraño, pero es mi trabajo, hay que lidiar con esta presión y yo lo acepto. Sé manejarla», aseguró. Hace unas semanas ya había relativizado el apoyo de Laporta, que durante su toma de posesión en el cargo le ratificó públicamente.

Koeman está molesto y considera que es injusto que se le cuestione después de todo lo que ha logrado, pero sabe cómo funciona el negocio del fútbol. « No necesito que Laporta me ratifique. Hemos hablado y me ha demostrado su confianza . Tampoco es que si alguien escribe que el entrenador se juega su futuro, el presidente tenga que demostrar su confianza. Soy el primero que sabe dónde está. Aquí hay que ganar cosas, a pesar de los cambios y de la situación económica del club, estamos para jugar una final y para ganarla. Lo demás no es importante», asegura. Y no deja de recordar la situación del equipo hace unos meses, cuando era vapuleado en Champions y parecía defenestrado en la Liga. El técnico ha sabido lavarle la cara a un Barcelona del que se hizo cargo en medio de una crisis institucional, deportiva y económica . Un año de transición que puede acabar con un doblete.

Tiene en su balance muchas más cosas positivas que negativas. Ha sabido recuperar la sonrisa de Messi , que en agosto exigió marcharse mediante un burofax y ahora el argentino, que empezó muy desubicado la temporada, es el máximo goleador de la Liga y pilar fundamental del equipo de nuevo. Ha sabido lucir la mejor versión de Dembélé , un futbolista con musculatura de cristal que los tres años anteriores se los pasó en la enfermería. Ahora el francés se ha revalorizado y es un futbolista que enamora en Europa. Ha sabido confiar en Pedri y es uno de los culpables de su eclosión, que le ha llevado incluso a la selección española. También ha sido constante en su apuesta por los jóvenes y la cantera . Mingueza, Araújo o Ilaix Moriba se han consolidado en el primer equipo y han liberado a la dirección deportiva de tener que emplear dinero en fichar en sus posiciones. Y por último, ha demostrado que es valiente y que ha sabido evolucionar , mostrándose flexible con el sistema táctico y adecuándose a los futbolista de los que dispone. Por si fuera poco, se ha visto lastrado por las numerosas lesiones, varias de ellas de larga duración (Ter Stegen, Piqué, Ansu Fati, Coutinho o Sergi Roberto). En su debe hay que apuntarle la escasa autocrítica y ampararse en las actuaciones arbitrales para justificar algunos malos resultados. Ahora está a noventa minutos de que destaquen más sus virtudes o que se recuerden todos sus tropiezos.