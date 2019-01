Valencia-Getafe Jorge Molina: «El Valencia se pasa la semana llorando y le da resultado» «El arbitraje de hoy no me ha gustado nada, ha sido un poquito casero», confesó Bordalás tras el partido

Jorge Molina, delantero del Getafe, criticó la actuación arbitral en su derrota por 3-1 ante el Valencia que supone su eliminación de la Copa del Rey y la achacó a lo que entendió que son quejas de su rival al señalar que «el Valencia se pasa la semana llorando y eso le da resultado».

«Si digo lo que pienso me caen ni se sabe los partidos de sanción», explicó en una entrevista en BeInSports. «Parece que llorar les da resultado porque a la mínima es amarilla y al final hemos acabado con uno menos», añadió.

«Al final han pasado ellos, en el Getafe somos poca gente y parece que molestamos. Hay que darles la enhorabuena y callarnos porque si no perdemos aún mas», destacó.

El alicantino dijo que a raíz de la expulsión de Djené han sufrido mucho. «Al final hemos tenido una ocasión clara que ha dado en mi propio compañero y en el contraataque ha llegado su gol».

Bordalás habla de arbitraje «casero»

Por su parte, el entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó el arbitraje al ser a su juicio «un poquito casero», algo que no le gustó al preparador alicantino pese a recordar que no suele hablar de los árbitros.

«Me quedo mal porque era un partido que habíamos encauzado marcando pronto y ellos no marcaron antes del descanso. Es verdad que han apretado con su empuje y la afición, pero hemos trabajado bien para compensar y finiquitar la eliminatoria», dijo.

«Luego llegó su último gol en un contraataque y nosotros estamos volcados con cuatro arriba. Al final, no finalizamos la jugada y te pasa esto. Quiero felicitar al Valencia y a su afición», manifestó Bordalás en declaraciones a beIN LaLiga.

Preguntado por el árbitro, el técnico azulón dijo que «al final esto es fútbol. No sé si ellos lo merecieron más o menos que nosotros. Ellos han hecho tres goles y si que es verdad que yo no suelo hablar de los árbitros, pero el arbitraje de hoy no me ha gustado nada, ha sido un poquito casero», comentó. «No es justificación», finalizó.