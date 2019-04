Los incendiarios gestos de Ibrahimovic por los que su rival le quitó la mano tras el partido

Zlatan Ibrahimovic sigue demostrando en la MLS lo mejor y lo peor de sí mismo. En esta ocasión, el delantero sueco encontró en Onuoha, defensa del Real Salt Lake City, al «enemigo» con el que ensañarse. Antes de anotar el gol de la victoria, Ibrahimovic protagonizó un feo agarrón del cuello por el que fue sancionado con tarjeta amarilla.

Minutos después, el delantero de Los Ángeles Galaxy fue el autor del gol del triunfo de los suyos, que celebró volviéndose hacia Onuoha, gritándole a escasos centímetros de su cara. El árbitro, que vio todo desde cerca, no amonestó más que verbalmente a Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic went into the locker room apparently to apologize to Nedum Onuoha for fouling and taunting him during the game. Nedum wanted no part of his apology. #mls#RSL#rsltidpic.twitter.com/F2zcmPTbC2