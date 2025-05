Griezmann: «No hicimos un gran partido»

Empate valioso en San Mamés para el Barcelona pero que no dejó satisfecho a los futbolistas azulgranas. Antoine Griezmann fue uno de los futbolistas que realizaron autocrítica y que reconocieron las dificultades del equipo para controlar el equipo a través del balón. « No hicimos un gran partido . Nos costó desde el principio. Hemos estado más lentos desde el principio. Son cosas que hay que mejorar», explicó el delantero francés. «Ellos han tenido ocasiones claras. Cada partido va a ser difícil y será así hasta el final de temporada. Tuvimos más ocasiones y más balón. Para mí no va a cambiar nada. Solo trato disfruto del fútbol. ¿Pisar más el área? Depende de dónde me ponga el mister », explicó el internacional galo tras el encuentro. Griezmann quiso incidir en que «al final hemos estado más frescos que ellos y por eso hemos tenido mas ocasiones». Y añadió: «Por eso ha venido el golazo de Memphis. Hicimos un trabajo colectivo muy importante. El año pasado hubiéramos sufrido mucho mas». El delantero no quiso polemizar y no valoró el gol anulado a Araújo : «Habría que preguntarle al árbitro...».

En al misma línea se mostró Ronald Koeman , que celebró el empate final aunque aseguró que le sabe a poco: «Creo que ha sido un gran partido, de mucha intensidad. Nos han presionado mucho. No hemos estado acertados con el balón al principio y hemos concedido demasiados saques de esquina pero después hemos reaccionado. Hemos marcado el gol del empate e incluso podríamos haber ganado al final». El técnico neerlandés añadió: «Ha sido un gran partido pero nos hemos complicado mucho al principio Hay que saber cuándo hay que jugar en corto o en largo. Sabemos que es un campo muy complicado y ellos han mejorado mucho en presionar al contrario. Nos complicamos mucho y sirve para aprender porque no es necesario jugar a veces tan atrás. No podemos estar descontentos con el empate ». El entrenador elogió a Memphis Depay: «Es un gran jugador, siempre busca este tipo de jugadas y podría haber marcado el segundo gol al final del encuentro».

Koeman elogió a Eric Garcia a pesar de que fue expulsado en los últimos minutos por una roja directa. El técnico quiso tener un reconocimiento hacia el defensa que fue titular tras conocer el fallecimiento de su abuelo , Joan Martret, a la edad de 88 años. Martret había estado muy ligado al mundo del fútbol en Martorell. El ayuntamiento de Martorell emitió un comunicado: «Joan Martret (Martorell, 1933) ha muerto a los 88 años y deja el mundo del fútbol de Martorell huérfano después de haber sido presidente de la Penya Barcelonista de Martorell y jugador y entrenador de conjuntos locales. Además, Martret era el abuelo del jugador de Martorell del FC Barcelona Eric Garcia, que esta temporada ha vuelto al club azulgrana y con el cual ha podido gozar de su vuelta a casa».

Sergio Busquets explicó que pensaban solo en la victoria pero el empate no es un mal resultado. «Ha sido una lástima el empate porque queríamos la victoria pero es un campo difícil y el Athletic lo ha hecho bien también. Les hemos concedido demasiados saques de esquina y ahí ha llegado su gol pero me quedo con el trabajo del equipo», explicó el catalán. Busquets añadió: «Sabíamos que si salíamos de la presión teníamos todo el campo por delante para atacar. Queda mucha Liga por delante, tenemos cuatro puntos y hay que buscar las cosas positivas. Hemos tenido ocasiones y una actitud muy positiva que servirá para el futuro».