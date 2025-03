Carlos Sainz, segundo, se despide de Ferrari con otro podio

Carlos Sainz se despidió de Ferrari con un segundo puesto, un nuevo podio, el 27º de su carrera deportiva, que fue insuficiente para que el Mundial de Constructores se acomodara en las vitrinas de Maranello. Fue un brillante broche a cuatro años vestido de ... rojo y en los que ha demostrado su capacidad a pesar de los errores de estrategia y de mecánica que han impedido mejores resultados. «He tenido la oportunidad de ganar mis primeras carreras, de hacer mis primeras pole. Me he demostrado a mí mismo y a todo el mundo que puedo luchar por todo, por victorias y podios si tengo el coche adecuado», explicaba Sainz tras bajarse del monoplaza. Cerraba 2024 en quinta posición, a dos puntos de Piastri en la general y con una carrera menos tras su operación por apendicitis, que le hizo perderse el gran premio en Arabia Saudí.

«No ha sido una temporada fácil. Empezar el año con la noticia de que no seguiría en este equipo fue un palo muy duro y tener que hacer 24 carreras en un equipo en el que sabía que no iba a continuar el año que viene... Se me puso el año cuesta arriba. Nunca es fácil estar en un equipo dándolo todo, sabiendo que al año siguiente te vas. Se ha visto en otros pilotos. Es fácil dejarte llevar, perder la motivación la concentración... y si hay algo que he conseguido este año es mantenerlo», añadió el madrileño.

Sainz pilotará en 2025 para Williams, equipo que este año ha quedado penúltimo en el Mundial. El directo de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, que en 2025 trabajará con Leclerc y Hamilton, dejó entrever un regreso del español más adelante (Hamilton cumplirá 40 años en enero). «Sin duda que las puertas estarán abiertas para Carlos en el futuro. Ya hemos hablado un par de veces sobre esto. Este es un mundo muy pequeño, solo hay 10 equipos y solo 6 o 7 pilotos top y nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro», aseguró. «Ha sido un periodo bonito, donde ha dado todo lo que tenía. Ha tenido un año difícil, pero se va con la cabeza alta y con un podio que es importante», añadió Carlos Sainz padre, recordando que la temporada comenzó con vaivenes, al perderse una carrera por apendicitis, pero también con la gran noticia que fue la victoria en el GP de Australia.

El vencedor de la carrera fue Lando Norris, que con su triunfo y la ventaja que tenía McLaren de 21 puntos, logró el título general para los de Woking. Ni siquiera fue necesario que Piastri, compañero de equipo al que dobló a falta de cuatro giros, puntuara. El australiano se vio lastrado por un contacto con Verstappen en la primera curva tras la salida cuando partía desde primera línea. Una acción que le reportó al neerlandés una sanción de diez segundos y que le sacó de sus casillas, despotricando contra la FIA. «¿Podemos pedir una sanción de 20 segundos? ¡Estúpidos idiotas!», soltó el tetracampeón por la radio. «He intentado evitar el contacto, ya me he disculpado con Oscar», comentó posteriormente, ya en frío.

Ese toque en la rueda trasera del McLaren arruinó la carrera de Piastri y obligaba a Norris a ganar la carrera para que Zak Brown pudiera levantar el trofeo a la mejor escudería del año. La remontada de Charles Leclerc, que partía 19º tras no superar la Q2 y sufrir una sanción de diez puestos en parrilla por tener que cambiar la batería de su monoplaza durante los primeros libres, añadió emoción a la carrera y al campeonato de constructores, ya que cualquier incidente de Norris o la entrada de un coche de seguridad podría haber generado un cambio en el liderato y en el mundial de constructores. El monegasco acabó tercero y completo el cajón, pero fue insuficiente para el éxito total de Ferrari a nivel de escuderías.

Fernando Alonso logró acabar noveno en Yas Marina, mejorando con las manos las prestaciones de un Aston Martin inferior a lo que merece el asturiano. Y también noveno en el Mundial, con 70 puntos, siendo el primer piloto tras los McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes. Aunque Aston Martin está lejos de sus aspiraciones se muestra satisfecho de la temporada realizada: «Me he sentido bien, motivado todo el año, incluso ahora que no teníamos grandes objetivos al final. Yo siempre doy el máximo. Eso sigue intacto. Se está buscando desde fuera cuándo me voy a hacer mayor y también a mí, un poco, eso me influye. Pero ese día nunca me llega. Siempre tengo hambre».

Hamilton, que también se despide de Mercedes antes de ocupar la plaza de Sainz, cerro la carrera en cuarta posición tras salir 16º en parrilla y adelantar por fuera a Russell en la última vuelta.