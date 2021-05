Fórmula 1 - GP Portugal Sorprendente pole para Bottas, con Sainz quinto Fernando Alonso no superó la Q2 y saldrá en séptima linea junto a Tsunoda. Su compañero de equipo, Ocon, saldrá sexto

Inesperada pole para Valtteri Bottas, seguido inmediatamente por Lewis Hamilton que se quedó a siete milésimas del finés. Doblete de Mercedes, que saldrá en primera línea para tratar de marcar diferencias en el Mundial, que tras dos grandes premios está muy igualado entre el británico y Max Verstappen, que ha logrado el tercer puesto en Portugal. No se esperaba el buen rendimiento de las flechas aladas en la clasificación después de un fin de semana en el que dejaron patentes algunas deficiencias pero al final, los ingenieros británicos han encontrado las condiciones ideales para dominar la previa a la carrera. Esperanzadora quinta plaza para Carlos Sainz, que saldrá junto a Sebastian Ocon (Alpine) en tercera línea. El madrileño tendrá por delante, junto a Verstappen, a Checo Pérez. Los Red Bull tratarán de disputarle la supremacía a Mercedes. Sainz superó a su compañero de equipo, Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá en cuarta línea junto a Lando Norris (McLaren). Los die primeros puestos los cierran Gasly (Alpha Tauri) y Vettel (Aston Martin). Será una batalla encarnizada teniendo en cuenta que en este circuito de Portimao son muy factibles los adelantamientos.

La primera ronda clasificatoria deparó una gran sorpresa con la eliminación de Daniel Ricciardo, que está teniendo un flojo inicio de temporada. Su MCL35M no superó el corte, viéndose superado en la última vuelta sin tiempo para reaccionar. Varapalo para empezar para McLaren pero sobre todo para el australiano, que vio cómo su compañero de equipo, Lando Norris, marcaba el segundo mejor tiempo de esta Q1. Más esperados fueron los tiempos de Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Los dos Haas saldrán en la última línea de la parrilla, aunque mantuvieron una lucha hasta el último momento con Nicolas Latifi (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin), que tampoco superaron la primera calificación. En esta primera serie ya se oyeron las quejas de Max Verstappen, que ha estado teniendo problemas desde que puso un pie en Portugal. «Me falta velocidad en la recta», se le escuchó quejarse por radio. Al final acabó esta ronda en undécima posición. El mejor tiempo lo marcó Bottas, con Fernando Alonso decimotercero y Carlos Sainz, quinto.

La segunda ronda estuvo dominada por los Mercedes. Marcó de inicio un gran tiempo Lewis Hamilton, medio segundo más rápido que Bottas. Por detrás se posicionaba Norris y los Red Bull, aunque el Alpine de Sebastian Ocon buscaba hueco entre ellos. Sufrían Alonso y Sainz, transitando por la zona de riesgo y experimentando con los neumáticos. No pudo meterse en la Q3 el asturiano, que cayó eliminado junto a George Russell (Williams), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), que cerró esta segunda clasificación. Si las comparaciones son odiosas, Alonso estará disgustado con su eliminación teniendo en cuenta que Sebastian Ocon, compañero de garaje, ha sido cuarto en la Q2 con el mismo A521.

Los tres primeros clasificados ofrecieron sus impresiones sobre cómo han vivido la clasificación y qué puede suceder mañana. «Me siento muy bien por estar en la pole. Era importante tener esta clasificación. El fin de semana hemos trabajado duro y es una buena posición para mañana. No nos hemos sentido bien con los neumáticos blandos, con el viento no hemos podido meterlos en temperatura. Empezaremos mañana con el medio y eso abre oportunidades. Me tengo que centrar en la salida y a partir de ahí ya veremos qué pasa», explicó Bottas. Su compañero de equipo, Lewis Hamilton, apuntó: «Estamos en primera línea, no lo esperábamos y tenemos que estar contentos por ello. Estoy contento con el trabajo que hemos hecho y el resultado de hoy». Cerró Max Verstappen, tercero: «Ha sido algo complicado pero tenía esperanzas de hacer una buena vuelta. Hace bastante viento pero es lo que hay. Por supuesto que puedo competir con los Mercedes. Las condiciones no han sido las ideales y no ha sido divertido pilotar aquí pero lo intentaremos».