La Fórmula 1 ha anunciado este miércoles un cambio en su calendario para la presente temporada con la cancelación del Gran Premio de Canadá, que debía disputarse entre los días 11 y 13 de junio, y su sustitución por el Gran Premio de Turquía que se disputará en Estambul.

«La Fórmula 1 ha confirmado un cambio en la séptima cita del calendario, con el Gran Premio de Turquía reemplazando al Gran Premio de Canadá para el fin de semana del 11 al 13 de junio. Debido a las restricciones de viaje internacionales vigentes en Canadá, resultaba imposible para la Fórmula 1 entrar en el país sin una cuarentena obligatoria de 14 días, lo que ha llevado a este cambio», explicó la F1 en un comunicado.

