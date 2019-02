Emilio V. Escudero

El enfado mayúsculo del Real Madrid por el error arbitral en la última jugada amenaza con traer cola. Sobre todo, después de que hasta el vestuario del Barcelona haya asumido que los árbitros se equivocaron a pesar de visionar la jugada a cámara lenta. «Para mí es rebote de Randolph, lo reconozco y lo digo en voz alta sin problema», asumía Pierre Oriola, pívot azulgrana, tras el choque.

El jugador del Barcelona optó por dejar paso a la sinceridad, toda vez que el título ya está en las vitrinas del club catalán. «Es rebote. Para mí no es canasta, porque toca por debajo el aro y ya está, pero antes hay falta clarísima a Singleton, que es clamorosa y antideportiva», señaló Oriola, para intentar justificar que el trío arbitral lo hizo mal, pero para los dos equipos.

Oriola, uno de los que celebró el título con más ganas, se rindió a la evidencia. «Los árbitros se han cagado -con perdón- al final», expuso. Lo cierto es que el trío no apreció falta de Randolph a Singleton.

Error de apreciación, grave, que no lo es tanto como el de la última jugada. Porque en ese caso los tres colegiados pudieron ver repetida la acción tantas veces como quisieron y se equivocaron, como ha reconocido el propio Oriola y el Real Madrid, que ahora quiere que la ACB asuma oficialmente el fallo.

« He visto la jugada con el director general, el presidente y el director del arbitraje. Si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal o no les han puesto las imágenes de Movistar que he visto yo o algo ha pasado que está mal», afirmaba Juan Carlos Sánchez, director de baloncesto del Real Madrid, que a última hora de la noche sopesaba hacer una consulta entre sus socios para ver si quieren continuar la próxima temporada en la ACB, según una información del programa «Tirando a Fallar» que el propio club no quiso confirmar.