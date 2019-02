Real Madrid-Barcelona Así funciona el «instant replay», el VAR de la canasta Aunque lleva muchos años en funcionamiento, la ACB lo renovó esta temporada. Su uso está restringido y no todo puede revisarse

E. V. E.

Actualizado: 18/02/2019 12:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Otra vez el deporte y otra vez la tecnología utilizada de manera estéril. Porque si el objetivo de introducir el video es el de impartir justicia, ayer no se consiguió el propósito en el WiZink Center. El «instant replay» -el VAR de la canasta- cambió su normativa este año para extender su uso y evitar polémicas, pero ¿cómo funciona realmente?

Solo puede revisarse una falta si se ha pitado previamente. Es decir, los árbitros no pueden acudir al video para ver una acción en la que han dejado seguir el juego. Por eso no pudieron revisar el año pasado la falta de Claver a Taylor y por eso tampoco lo hicieron con la de Randolph a Singleton. Dos errores claros de apreciación en los que no entró el «instant replay».

Otro caso distinto es el de un tapón ilegal, uno de los nuevos supuestos que se contemplan a partir de esta temporada. Los árbitros tienen la potestad de revisar si un tapón sancionado como ilegal lo es. Es lo que hicieron ayer, aunque inexplicablemente no señalaron lo que realmente pasó. «Si no tienen las mismas imágenes que yo he visto, pido perdón y habrá que mejorar la producción del instant replay, pero si no es así es inexplicable que no pitaran tapón legal», se quejaba tras la final Juan Carlos Sánchez Lázaro, director del Real Madrid de baloncesto.

Además de esta verificación de tapones ilegales, el video de la ACB sirve para determinar si una falta señalada es antideportiva -no se hizo con la de Singleton, porque no fue sancionada en directo- o para identificar a los participantes en un enfrentamiento.

Además, se puede utilizar el video en cualquier momento del partido para verificar si una canasta ha entrado dentro de tiempo. Solo en los dos últimos minutos de cuarto y en la prórroga, los árbitros puede revisar si ha habido campo atrás o si ha salido el balón fuera de banda.