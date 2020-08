M. Z. Actualizado: 10/08/2020 14:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La primera plantilla y los miembros del cuerpo técnico del Atlético de Madrid se sometieron ayer domingo a nuevas pruebas PCR cuyo resultado ha sido negativo en todos ellos, después de la aparición de dos casos positivos en las pruebas realizadas el sábado. Siguiendo el protocolo sanitario, también se realizaron dichas pruebas a los familiares que conviven con los dos casos positivos, resultando también negativas todas ellas. Así lo confirmó el propio club, que explicó además que sus Servicios Médicos habían recibido la autorización de ambos afectados para revelar su identidad y terminar con las especulaciones, desvelándose de este modo que los dos jugadores cuyos test dieron positivo fueron Ángel Correa y Sime Vrsaljko.

El primer equipo rojiblanco regresará esta tarde a los entrenamientos con la ausencia de Correa, que permanece aislado en su domicilio sin presentar sintomatología, mientras que Vrsaljko, que se encontraba recuperándose de una lesión al margen del grupo, se encuentra también asintomático y permanecerá igualmente en su domicilio por decisión de los Servicios Médicos.

El caso del futbolista croata es particular, pues está considerado como resuelto por las autoridades sanitarias al haber generado anticuerpos (IgG) hace varios meses.

El Atlético de Madrid explica en su nota oficial que «los doctores supervisarán el seguimiento de ambos jugadores tal y como marca el protocolo sanitario».

De esta forma, 21 futbolistas de la primera plantilla más los jugadores de la Academia Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme y Toni Moya viajarán mañana a Lisboa para concentrarse de cara a la disputa de los cuartos de final de la Champions League.

La convocatoria de 25 hombres, por tanto, está formada por los porteros Jan Oblak, Antonio Adán y Álex Dos Santos; los defensas Kieran Trippier, Santiago Arias, Felipe Monteiro, Stefan Savic, José María Giménez, Mario Hermoso, Renan Lodi y Manu Sánchez; los medios Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Héctor Herrera y Toni Moya; los extremos Yannick Carrasco, Thomas Lemar y Víctor Machín 'Vitolo'; y los delanteros Álvaro Morata, Diego Costa, Ivan Saponjic, Joao Félix, Marcos Llorente y Rodrigo Riquelme.

Todos ellos están disponibles para Diego Pablo Simeone para el partido contra el Leipzig, aunque en el caso de Thomas es duda por una lesión muscular sufrida el pasado 19 de julio en el último encuentro de LaLiga Santander ante la Real Sociedad.

Lo que dice la normativa de la UEFA

La primera preocupación de los aficionados rojiblancos cuando se conocieron los dos positivos fue en qué manera podrían afectar a la participación del club madrileño en la 'final a ocho' de la Champions League que se disputa esta semana en la capital portuguesa. Esto es lo que dice la normativa UEFA especialmente creada ante la pandemia de coronavirus.

«Si uno o más jugadores o técnicos de un club dan positivo en coronavirus en los test requeridos por el protocolo de regreso de la UEFA, el partido tendrá lugar como estaba previsto salvo que las autoridades locales/nacionales de uno o ambos clubes involucrados o donde se vaya a disputar el partido (en caso de país neutral) decidan que un grupo amplio de jugadores o el equipo completo entren en cuarentena. Si al menos 13 jugadores de la Lista A (incluido, al menos, un portero) están disponibles, el partido se disputará en la fecha prevista», dice el reglamento.

«Si hay menos de 13 jugadores registrados en la Lista A o ningún portero está disponible, la UEFA podría permitir una reprogramación del partido dentro de los límites de fechas previstos, siempre que la autoridad nacional/local busque nuevos test para permitir a un número suficiente de jugadores participar en el partido. Como alternativa, el club puede alinear futbolistas que no están registrados dentro de los límites estipulados por la UEFA en las actuales normativas, siempre que esos jugadores estén debidamente registrados en sus federaciones nacionales como jugadores del equipo involucrado de acuerdo a las normas de la propia federación y la FIFA, y siempre que den negativo en los test de coronavirus», agrega.

«Si no fuera posible reubicar el partido de acuerdo con las limitaciones normativas señaladas, el club que no pueda disputar el partido será tomado como responsable por el encuentro que no se disputa y se le dará por perdido por la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA con un resultado de derrota por 3-0», concluye.