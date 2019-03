Atlético de Madrid El Bayern hace oficial el fichaje de Lucas Hernández El club alemán paga al Atlético la cláusula de 80 millones de euros por el defensa internacional francés

El Bayern Munich ha anunciado oficialmente el fichaje de Lucas Hernández (23 años), lateral del Atlético de Madrid, para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2024, una operación que también ha confirmado el club español en las redes sociales. El club alemán paga la cláusula de rescisión del internacional francés, 80 millones de euros, lo que le convierte en el defensa más caro en la historia de la Bundesliga.

Acuerdo con el @FCBayernES para el traspaso de Lucas Hernandez por el importe de su cláusula de rescisión https://t.co/rZVAjLGabv — Atlético de Madrid (@Atleti) 27 de marzo de 2019

«Estamos muy contentos de que con Lucas Hernández hayamos podido contratar a uno de los mejores defensas del mundo y ya campeón mundial», ha apuntado el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, en un comunicado.

El club madrileño, por su parte, también ha hecho público un comunicado en el que explica que ofreció a Lucas la ampliación de su contrato con el equipo de Simeone, una opción que rechazó el defensa internacional de la selección francesa. «Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy. Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich», asegura el canterano en el comunicado del Atlético.

Lucas no volverá a jugar con el Atlético esta temporada a pesar de que parecía ya recuperado de una distensión ligamentosa en la rodilla por la que llevaba de baja desde el derbi contra el Real Madrid. Aunque había empezado a trabajar ya con el grupo hace dos días y todo apuntaba a que podía reaparecer este sábado en Mendizorraza en el partido de Liga ante el Alavés, no será así porque, en el reconocimiento médico antes de firmar por el Bayern, los servicios médicos del club alemán le han detectado un problema en la articulación y se ha decidido que el defensa pase por el quirófano. «Según mi experiencia, Lucas Hernández estará disponible para el inicio de la Bundesliga 2019-20», ha asegurado el médico del Bayern, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Con este fichaje, el Bayern refuerza su plantilla con los servicios de uno de los defensas más cotizados de Europa, campeón del mundo con Francia el pasado verano y al que ya habría intentado fichar en el pasado mercado invernal, recibiendo la negativa del club rojiblanco.

Más de una década de rojiblanco

El jugador francés llegó a la cantera del Atlético en 2007, cuando aún jugaba en categoría alevín, y fue progresando hasta debutar con el primer equipo el 3 de diciembre de 2014 en L'Hospitalet en un partido de Copa del Rey. Desde entonces, Lucas ha disputado un total de 110 partidos con la camiseta rojiblanca (67 de la Liga, 18 de Copa del Rey, 16 de Liga de Campeones, 8 de Liga Europa y 1 de Supercopa de Europa) durante cinco temporadas en las que ha ganado una Liga Europa y una Supercopa de Europa. Además, el año pasado se proclamó campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.