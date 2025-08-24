Lo Celso y su arenga ante el Alavés: «¡Dale, quince minutos, no aflojemos!»

Giovani Lo Celso fue uno de los grande protagonistas del partido del viernes del Real Betis ante el Alavés. Primero, y quizás lo más importante, fue que gracias a su gol antes de que se cumpliera el minuto 20 de juego el equipo de Manuel Pellegrini sumó su primera victoria de la temporada tras el empate inicial en Elche. Después, porque volvió a agarrar la bandera para liderar a su equipo sobre el terreno de juego, y también fuera. Y como muestra, un botón.

Ocurrió en la pausa para la hidratación que ordenó Miguel Ángel Ortiz Arias para ambos equipos rondando el minuto 75 de partido. Rondaba por el Estadio de la Cartuja lo ocurrido precisamente cuatro días atrás en el Martínez Valero cuando, precisamente después de ese 'cooling break' de la segunda parte, el equipo de Eder Sarabia aprovechó un despiste y una mala acción defensiva del cuadro bético para empatar el duelo. Ante el Alavés, el marcador seguía siendo exiguo favorable a los heliopolitanos y eran los babazorros los que tenían más el balón, pero una vez que Guridi abandonó el campo empezaron a llevar menos peligro sobre la portería de Pau López, quien precisamente salvó el 0-1 en el minuto 2 en un disparo a bocajarro del propio Guridi.

Entonces, arremolinados en torno a Pellegrini, Fernando y el resto de miembros del cuerpo técnico, y mientras el técnico chileno daba instrucciones y fisios, recuperadores y utilleros intentaban refrescar de la mejor forma posible a los futbolistas, Lo Celso alzó la voz para arengar a sus compañeros: «¡Dale, la concha de mi madre, quince minutos, dale! ¡No aflojemos», dijo el argentino a voz en grito, que en el minuto 86 fue sustituido por Valentín Gómez.

El Betis logró enmendar el error que cometió en Elche y no sólo no encajó ningún gol, sino que en ese tramo final contra los vitorianos Bakambu envió una vaselina al larguero y Pablo García tuvo dos clarísimas ocasiones para cerrar el partido, la primera se la sacó Sivera con una gran parada y la segunda se le marchó fuera por poco al eléctrico y peligroso atacante canterano verdiblanco.