Fichajes Betis

Guido reaparece en la lista corta del Betis para el pivote

El argentino, Facundo Bernal y un tercer jugador que no ha trascendido son las opciones que manejan Fajardo y su equipo para reforzar el puesto de mediocentro en la última semana del mercado

El Betis trabaja la ofensiva final por Antony

Guido Rodríguez, en el calentamiento de un partido del West Ham
Samuel Silva y Jesús Sevillano

Extremo, lateral izquierdo, delantero… Y pivote. En esos cuatro frentes trabaja la dirección deportiva del Real Betis en este final de mercado, que estará marcado por lo que suceda con Antony y esa disponibilidad económica para abordar otros fichajes. Precisamente, este aspecto ha sido fundamental ... para que Guido Rodríguez reaparezca en la libreta de los técnicos como una de esas opciones de la lista corta de candidatos para el mediocentro, en la que también se encuentra el uruguayo Facundo Bernal y otro nombre más que no ha salido a la palestra.

