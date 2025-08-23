El camino del triunfo del Betis comenzó con un mensaje de ánimo a Isco

Ganó el Betis su primer partido de la temporada en un partido que dejó bastantes imágenes para el recuerdo. Comenzó la etapa en la Cartuja por las obras en el Benito Villamarín. El estreno terminó con resultado positivo para el equipo verdiblanco con el triunfo ante el Alavés por 1-0.

Lo Celso fue el autor del único gol del partido cuando se había superado el primer cuarto de hora. El futbolista argentino aprovechó en el interior del área un balón suelto tras el rechace de Jonny Otto a un remate de cabeza de Cucho Hernández. En la posterior celebración, Lo Celso recordó a todo un referente del equipo bético, Isco.

El autor del gol del triunfo mostró una camiseta en la que se podía leer un mensaje de ánimo para el capitán del equipo, lesionado hace dos semanas en el transcurso del amistoso de pretemporada ante el Málaga.

La imagen de Lo Celso enseñando una camiseta en homenaje a Isco dio continuidad a lo visto en los prolegómenos del encuentro del viernes. ¡Ánimo Isco, estamos contigo!, se podía leer en el la camiseta que llevaban los once futbolistas titulares en el equipo bético cuando saltaron al terreno de juego para afrontar el partido ante el Alavés.