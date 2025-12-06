Betis - Barcelona, las estadísticas del partido
Todos los datos del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de la Cartuja
Estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y el FC Barcelona, disputado en el Estadio de la Cartuja.
Estadísticas
37%BET
63%BAR
2 Goles 5
4 Remates a puerta 8
6 Remates fuera 5
0 Remates al palo 0
12 Asistencias 11
1 Asistencias de gol 4
10 Faltas cometidas 7
7 Faltas recibidas 9
3 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
245 Pases correctos 476
65 Pases fallados 54
6 Fueras de juego 1
3 Paradas 2
6 Corners 7
0 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 0
