El vergonzoso comportamiento de Sun Yang en el podio

Rompió una muestra de su sangre en septiembre de 2018 cuando le hicieron un control antidopaje en casa y aún así, está en el Mundial de Gwangju. Sun Yang es el nadador más odiado de este campeonato, por su medallas y por su sola presencia. Así se lo hizo notar Mack Horton, el australiano que no quiso hacerse la foto en el podio con él para protestar por su presencia.

Sun Yang, además, ha fomentado esa mala prensa con actitudes poco deportivas como la que protagonizó cuando recibía la medalla de oro del 200 libres después de que la descalificación de Rapsys lo pusiera a él un escalón por encima.

El pabellón lanzó su desacuerdo con silbidos y en la entrega de los metales, el chino increpó a Duncan Scott, bronce, quien se negó a darle la mano y a subirse con él para la foto de los campeones. «Yo gané, tú perdiste», le gritó con el brazo en alto.

Sun Yang was more demonstrative shouting at Scott just before the Chinese anthem. pic.twitter.com/Q1e7vmNlNC