Así logró Javier Fernández la tercera plaza en el programa corto

Antes de empezar, ovación cerrada para Javier Fernández, consciente el mundo del patinaje artístico que es la última vez que se verá su calidad, su expresividad, su arte, su sensibilidad y su nivel sobre hielo en una competición oficial. Multitud de banderas españolas de aficionados de todo el mundo.

En dos minutos cuarenta, Fernández volvió a brindar un gran programa corto con «La Malagueña», elegido para homenajear a todos los aficionados que le han seguido por todos los rincones del mundo. Apenas ha competido en esta temporada en la que se ha dedicado con más fuerza a su espectáculo «Revolution on ice», pero se coordinó con la música y con la voz de Plácido Domingo y regaló buenos saltos aunque no perfectos, con un desequilibrio en la recepción de uno de los saltos que le penalizaron. No obstante, el grado de dificultad de todo su repertorio artístico y técnico, con una sucesión de pasos brillante, le otorgó la tercera nota más alta en este primer día de competición.

Tendrá que remontar al brillante Mikhail Kolyada, que emocionó con un programa impecable y sin errores (100.48) , y a Alexander Samarin (91.97). Además, hay otros que pueden mejorar su nota en el programa largo. Y el sábado, Fernández cuenta con la experiencia de seis oros anteriores.