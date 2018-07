El formidable golpe con el que Tiger Woods se alza en el Open

Tiger Woods no ha perdido su calidad y el Open británico da buena muestra de ello. Con el hoyo conseguido hoy, el americano ha levantado los aplausos del público que se ha dado cita en la competición.

El golfista estadounidense ha realizado un extraordinario golpe que le permite auparse a la zona alta de la clasificación.

Three birdies in his opening 9 holes, @TigerWoods is on the prowl.https://t.co/qpzqXJ4BrC#TheOpenpic.twitter.com/LhvbsakZRi