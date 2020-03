Así están todos los deportes ahora mismo por el coronavirus

Actualizado: 15/03/2020 01:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mundo del deporte sufre, como todos los sectores, la crisis del coronavirus. La pandemia ha alterado por completo el calendario y, como no podía ser de otro modo, se han t0mado medidas al respecto.

Fórmula 1, cuatro carreras aplazadas

Con todo el personal en Australia, el positivo de un trabajador de McLaren obligó a que 14 empleados quedasen aislados, puso en alerta a la parrilla de la Fórmula 1 y finalmente se optó por no disputar este mismo fin de semana la primera carrera del Mundial después de muchísimas reuniones y tensión. Poco después llegó el anuncio de los grandes premios de Bahréin y de Vietnam y cabe recordar que el de China ya se había suspendido con antelación cuando estalló la crisis en el gigante asiático. Es decir, las cuatro primeras carreras del curso no se van a celebrar, y está por ver cuándo empieza el curso. Si se cumple lo pactado, el primer evento sería el de Países Bajos, pero en el mundillo se dice que no habrá coches hasta Azerbaiyán (7 de junio), dejando fuera tanto a Zandvoort (3 de mayo) como al Gran Premio de España (10 de mayo) y el emblemático Gran Premio de Mónaco (24 de mayo).

La Fórmula 1, con un calendario ya de por sí muy apretado (21 carreras previstas para este 2020), tiene muy difícil recuperar el tiempo perdido. Muchas voces aseguraban que, si todo vuelve a la normalidad, lo suyo es que no haya parón de verano y que después de Alemania y Hungría se siga corriendo sin el clásico descanso de esas tres semanas para celebrar el mayor número de pruebas posible.

Carreras de motos en Navidad

El CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, admite que el Mundial de motociclismo de este 2020 será distinto a cualquier otro, pero está convencido de que se disputará sí o sí. «Puede que nos falte tiempo, o que tengamos que correr en países donde hacer calor y en Navidad», expuso. La prueba de MotoGP de Qatar ya se suspendió (no así las de Moto2 y Moto3) y ya se ha modificado el calendario, cambiando varias pruebas de fechas debido a la suspensión del GP de Tailandia, el de Las Américas y el de Argentina. Jerez, el 3 de mayo, sería ahora mismo el escenario del debut, pero parece complicado.

Entre la Liga y la Eurocopa

Todas las competiciones importantes se han detenido por culpa del coronavirus. Unas, como la Liga, paran durante dos semanas, pero se da por hecho que la medida se prolongará en el tiempo. Hay países que han tardado más de la cuenta en tomar la decisión, véanse los casos de Inglaterra con la Premier y de Alemania con la Bundesliga, pero al final han entendido la magnitud del problema. También la UEFA se tomó su tiempo e incluso permitió que el jueves se disputarán partidos de la Europa League, torneo aplazado al igual que la Champions. El problema ahora está en el calendario, pues nadie sabe cuánto tiempo se alargará la crisis. Hay quien ya ha pedido, como el West Ham, que la temporada sea declarada vacía, sin campeón ni descendidos, pero las federaciones buscan remedios que no gustarán a todos. Y al final del camino está la Eurocopa, que empieza el 12 de junio y se celebra en 12 ciudades europeas, lo cual dificulta mucho su celebración. De hecho, hay pocas opciones y el martes se tomará una decisión, aunque todo apunta a que se aplazará a 2021.

Optimismo japonés con los Juegos

De todos modos, si hay algún evento que preocupa es el de los Juegos Olímpicos de Tokio, que congregan a miles de atletas en la mayor fiesta del deporte. Se tienen que celebrar del 24 de julio al 9 de agosto, y estos días se ha aceptado, por primera vez, que quizá sería óptimo mover el evento en el calendario. Ayer, sin embargo, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, lanzó un mensaje cargado de optimismo. «Vamos a vencer al contagio de la infección y a acoger los Juegos sin problema, según lo previsto», exclamó Abe, tratando de calmar los ánimos ante el rumor cada vez más extendido de que se pueden celebrar en 2022. Los deportistas están ahora mismo angustiados y gestionan como pueden la incertidumbre. El principal problema es que muchas pruebas clasificatorias no se están celebrando y apenas hay días libres para dar cabida a tantísimas competiciones.

La NBA piensa en el verano

En Estados Unidos creen que han atacado con celeridad a la pandemia. Una vez se conoció el positivo de Rudy Gobert, de los Utah Jazz, la NBA decidió de inmediato que se suspendiera la liga sin especular, ni a puerta cerrada ni nada.

«Se están haciendo las cosas quizás antes que en otros países», explica a ABC José Manuel Calderón, ahora en el sindicato de jugadores. «En Nueva York, por ejemplo, había solo 95 casos y ya se decretó el estado de emergencia. Es positivo y aquí se espera que no se llegue al punto de otros países».

La fase regular está ya bien avanzada, pero falta por dilucidar el campeón. «La liga quiere que todo el mundo esté bien y que no se extienda el virus. Una vez tengamos eso controlado, veremos el paso que damos. Como dijo Adam Silver, el comisionado de la NBA, hasta al menos 30 días estaremos sin baloncesto. No es el momento de hablar de cuándo se retomará la competición, a ver cómo va todo. Nadie tiene esa bola mágica», añade Calderón. Silver aceptó que podría finalizar el campeonato en julio y Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks, también habló de agosto.

Ciclismo: el pelotón, afectado y con dudas

Ayer todavía rodaban los ciclistas en la París-Niza, que ha suspendido la etapa de hoy, pero el mundo del ciclismo ha sido uno de los más castigados por el coronavirus. La crisis pilló al pelotón en Abu Dabi y muchos eventos se han caído del calendario. Entre ellos, el Giro, que iba a salir este año desde Hungría con tres etapas por territorio magiar. El 3 de abril se sabrá nueva fecha.

El Tour de Francia, que se debe celebrar del 27 de junio al 19 de julio, sigue muy de cerca la evolución de la pandemia ya que también está en el aire. Muchos ciclistas han dado positivo.

Tenis, peligra la tierra batida

Después de la suspensión de Indian Wells, llegó una medida más drástica por parte de la ATP. No habrá tenis durante al menos seis semanas y también la WTA se detendrá, aunque todavía no ha sido tan categórica en sus medidas. Quedan suspendidos, pues, los torneos de Miami, Houston, Marrakech, Montecarlo, Barcelona y Budapest, y están en el limbo Estoril y Múnich. El circuito regresaría poco antes del Mutua Madrid Open, aunque no hay demasiado optimismo por parte de la organización. De hecho, en el vestuario, tanto en el masculino como en el femenino, empieza a asumirse que la gira por la tierra batida europea no se celebrará, y eso también salpica de pleno a Roland Garros. El segundo grande de la temporada, en el que Rafael Nadal persigue igualar a Roger Federer con 20 trofeos de esta categoría, está muy preocupado por la situación y ya ha admitido que sería un trastorno enorme tener que jugar sin público. Con este panorama, muchos especulan con que el tenis no volverá hasta Wimbledon (29 de junio a 12 de julio). La ITF canceló también la celebración de la Copa Federación de Budapest.

Golf: los grandes, en el aire

El Masters de Augusta ha anunciado ya que pospone su fecha de celebración, prevista del 9 al 12 de abril de 2020. La medida llega justo después de la cancelación del The Players, considerado como el quinto grande, que sí celebró su primera jornada. Los torneos del mundo del golf se suspenden hasta al menos abril y no se reubicarán en el calendario, quedarán desiertos. Lo mismo en el circuito femenino. Al ser un calendario tan global y que circula por tantos países, nadie se atreve a pornosticar cuando se retomará la competición.