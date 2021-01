Al-Attiyah da el primer golpe y Sainz pincha en el primer kilómetro

EP Actualizado: 02/01/2021 19:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) ha conquistado este sábado el prólogo del Rally Dakar 2021, con salida y llegada en Jeddah tras 129 kilómetros de recorrido, 11 de especial, mientras que el español Carlos Sainz (Mini) finalizó en la vigésimo octava plaza a 36 segundos del líder tras haber sufrido un pinchazo al comienzo.

El defensor del Dakar, que busca el póquer de títulos, arrancó con un contratiempo que le impidió situarse en los puestos de privilegio de cara a la etapa inicial de este domingo, pero no será nada que no pueda enjugar más adelante. La máxima del madrileño -'el Dakar no se gana en un día, pero sí se puede perder'-, volverá a estar más presente que nunca.

Sainz sufrió el pinchazo al kilómetro de la salida y pudo minimizar el infortunio con ese medio minuto que le dio la punta a Al-Attiyah. El emiratí fue agresivo y completó el recorrido en apenas 5 minutos y 48 segundos, el mismo tiempo que el sudafricano Brian Baragwanath, del Century Racing. El tercer puesto fue para Yazeed Al Rahji (Toyota).

«Un pinchazo nos ha hecho perder 36 segundos y lo peor es que mañana saldremos en la posición 28. No es el mejor comienzo, mañana será duro y pagaremos con el polvo, pero aún queda toda la carrera por delante», dijo Sainz al término de este primer episodio del Dakar.

Además, el nonacampeón del mundo de rallys, el francés Sebastién Loeb, terminó décimo con un inseparable Daniel Elena -a 17 segundos del primero- y el mejor español de este sábado fue Nani Roma (Bahrain Raid Extreme) a 19 segundos de Al-Attiyah en esta primera jornada para romper el hielo e ir calentando motores.

Por su parte, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), vigente campeón en motos, fue el más rápido de su categoría con un tiempo de 24 minutos y 4 segundos. En total, 24 segundos menos que el español Joan Barreda, segundo en la tabla. El siguiente español en la clasificación ocupa la decimosexta plaza: Lorenzo Santolino (Sherco), a 2:04 del americano.

Además, la española Laia Sanz (Gas Gas), en su participación más complicada por la reciente enfermedad de Lyme, ha finalizado este sábado en la posición 44º en las dos ruedas, a 4:08 del liderato. «Me lo he tomado con calma. Estos primeros días tengo que ir viendo cómo me voy encontrando y reservando energía para las etapas largas», indicó Sanz en lo que ha sido el arranque de su undécimo Dakar consecutivo.

La primera etapa del Dakar 2021, el segundo en la historia que se celebra en Arabía Saudí tras el estreno del pasado curso, dejará una jornada marcada por la conducción sobre pistas y la importancia de las piedras en el terreno. Una etapa de 345 kilómetros, con 277 de especial.