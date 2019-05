Automovilismo - 6 Horas de Spa «En 2020 no me quedaré en mi casa» Fernando Alonso dice que no echa de menos la Fórmula 1 y que continuará en otras categorías

Se encuentra Fernando Alonso en esa fase de las grandes figuras del deporte español que ceden el protagonismo estelar que un día exprimieron. Como Nadal con sus lesiones, Gasol con su papel secundario en la NBA o Contador retirado desde la cumbre, el asturiano administra en el Mundial de Resistencia su ausencia del cartel principal, la Fórmula 1. Un Alonso relajado se presenta ante un reducido grupo de medios españoles, entre los que está ABC, en el circuito de Spa, donde este sábado disputa sus 6 Horas con el Toyota líder del certamen. Se ha despedido del WEC hasta nueva orden, dice no echar de menos la Fórmula 1 y no se cansa: «Seguiré compitiendo. No sé si en una categoría o en varias, pero en 2020 no me quedaré en casa».

«No echo de menos la F1 –cuenta Alonso, 37 años–. Veo todas las carreras, pero es más de lo mismo. Algunos van peor, como Haas o Renault, otros mejoran, pero a Mercedes, Ferrari y Red Bull nadie los mueve».

¿Volver a la Fórmula 1?, se le pregunta. «Volvería a la F1 si me apetece volver. No tengo nada que demostrar. Mejorar ya iba a ser difícil», responde.

No cree que el trío de oro que forma con Nadal y Gasol guarde similitudes. «Las circunstancias de cada uno van llegando y se plantean otros retos. Cada uno hemos vivido un momento perfecto y ahora aparecen otros. La F1 no requiere un nivel físico extremo, ningún parámetro mide si estás capacitado o no. Es más cuestión de motivación».

En el WEC dice haber aprendido a «convivir con un equipo». «La F1 es más individualista. Aquí el ambiente es más relejado, comes, corres y compartes con tus compañeros. Lo importante es la marca, no el piloto. Eso me ha sido útil para muchas facetas en mi vida».

Con Alonso siempre hay cuestiones sobre su futuro, sus próximas andanzas. «Lo del Dakar lo tenemos que valorar. Fue divertido realizar un test con el Toyota, pero también probé una motoGP en 2015. Una cosa es divertirse y otra, competir».

¿Cree que podría ganar el Dakar?, vuela la cuestión. «Sería imposible el primer año –replica–. Sebastian Loeb, que ha ganado nueve mundiales de rallys, nunca ha ganado el Dakar».

Alonso acudirá a las 500 Millas de Indianápolis (26 de septiembre) en busca de la triple corona (Gp Mónaco F1, 24 Horas de Le Mans y 500 Millas). Su objetivo 2019. «Está todo en marcha».