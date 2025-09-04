Suscríbete a
Enrique Murillo, editor: «Hoy se busca el 'best seller' y autores muy buenos se quedan en el cajón»

Se hizo editor porque le daba pereza escribir. Ahora recupera cierto tiempo perdido y se despacha a gusto con sus memorias, 'Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición', un compendio de los aciertos y las miserias del sector en España

Capital de la edición en español

Enrique Murillo, en los tejados de Barcelona
Enrique Murillo, en los tejados de Barcelona Adrián quiroga
Sergi Doria

Enrique Murillo se presenta como un «personaje secundario» del mundo del libro. Este editor, traductor, escritor, periodista… y también ejecutivo en Bertelsmann o Planeta; nunca estuvo en nómina y, si lo estuvo, fue poco tiempo… De ahí lo de «personaje secundario» que escribe sus ... memorias a los 81 años, liberado ya de ataduras profesionales: «Lo he visto todo de cerca, he sido testigo de cosas que suelen estar ocultas a los ojos de los que no han estado en el ajo y, sobre todo, mis intereses no son los de los amos sino los de los siervos». Pese a los desencuentros y los despidos confiesa que se ha divertido: «Lo principal es aprender enseguida a caer de pie, para volver a levantarse como si nada. Creo que es el arte que mejor domino».

