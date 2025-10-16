Suscríbete a
J. M. Coetzee: «No me interesa preguntarme por qué escribo»

un nobel en sus propias palabras

Dice John Maxwell Coetzee (1940) que admira «los diálogos que crean la ilusión de que el hablante está pensando», y eso es exactamente lo que van a leer en estas páginas. Al escritor y premio Nobel sudafricano nunca le han gustado mucho las entrevistas.

«No leo entrevistas con escritores, me aburren», dice. Sin embargo, ha decidido revisar algunas de las preguntas que le hicieron durante los últimos cinco años, con el reto implícito de volver a responderlas.

De pensar nuevas respuestas sobre estos temas que hoy le importan, y van desde las traducciones propias y ajenas a la vida de sus personajes, que no son sus hijos.

Confiesa que añora una inmersión en el afrikáans, la lengua de su infancia, y valora la música que encuentra dentro del inglés de su prosa.

Lo que van a leer es el resultado de este ejercicio de pensamiento retrospectivo. Una rareza, algo único. Lo ha traducido Aurelio Major

Síntesis de preguntas dirigidas a John Maxwell Coetzee, en diferentes entrevistas realizadas entre los años 2021 y2025, y contestadas, pensadas, de nuevo para ABC Cultural.

—¿En qué ha cambiado como lector su labor de traductor? 

—Cuando era joven escribí poesía, pero nunca ... fui un buen poeta. En cuanto a la traducción, he traducido poesía y prosa del neerlandés y el afrikáans. También he colaborado estrechamente con traductores de mi propia obra en idiomas que más o menos domino: en alemán, neerlandés, francés y, recientemente, en español. Mi trabajo con los traductores no ha hecho sino ahondar mi respeto por ellos y por la labor que realizan. ¿Cómo ha cambiado mi manera de leer mi actividad en el campo de la traducción? A veces me permite vislumbrar el original a través de la celosía de la traducción. Sin embargo, ha afectado más profundamente mi manera de escribir que de leer. El tipo de inglés que uso para escribir se ha hecho más transparente con los años, depende menos de las formulaciones verbales idiosincrásicas del inglés.

