Suscríbete a
ABC Cultural

RESURRECCIONES

La desazón de T. S. Eliot, cien años después

Hoy podemos leer 'La tierra baldía' como el testimonio de un momento de destrucción y barbarie que nos hemos pasado un siglo tratando de superar

Otros textos del autor

T. S. Eliot durante su estancia en Madrid en 1951
T. S. Eliot durante su estancia en Madrid en 1951 Manuel Sanz Bermejo
Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Abril es el mes más cruel: engendra / lilas de la tierra muerta, mezcla / recuerdos y anhelos, despierta / inertes raíces con lluvias primaverales». Estos son los versos más conocidos de ‘La tierra baldía’, la obra que convirtió a Thomas Stearns (T.S.) Eliot en una ... de las grandes leyendas literarias del siglo XX. Quizás de todos los siglos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app