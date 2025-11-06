Suscríbete a
La TRASATLÁNTICA

Vigas, ojos y disculpas

El imperio tuvo un momento homicida, pero luego protegió a los indios en tribunales, les concedió victorias y beneficios

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares Jaime García
Álvaro Enrigue

No sé para qué sirve pedir perdón, aunque cuando me lo han pedido, ha sentido consuelo. Y conozco el desasosiego de haber sido ignorado cuando lo pedí. Carrère medita en ‘El Reino’ sobre lo raro que debió parecerle a los romanos que los cristianos pusieran ... la otra mejilla, que prefirieran el hijo pródigo al trabajador. El acto de pedir y conceder disculpas no es intuitivo: vaciar un corazón lo sacia. Y perdonar, ser perdonado, es el verbo clave en la gramática de la salvación —que Europa llevó a América.

