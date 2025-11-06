Suscríbete a
Alejandro González Iñárritu: «Hacer cine es mi forma de matar a la muerte»

Hace 25 años que estrenó 'Amores perros', su opera prima. Desde entonces ha ganado cinco premios Oscar y ha escrito su nombre en la historia del cine.

Acaba de rodar 'Judy', una comedia salvaje con Tom Cruise como protagonista. Hablamos con él sobre el viaje de su vida y el futuro del séptimo arte

Alejandro González Iñarritu, durante la entrevista con ABC
Alejandro González Iñarritu, durante la entrevista con ABC Álex Piña
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Alejandro González Iñárritu (Ciudad de México, 1963) llega en traje y gafas de sol: lleva encima el aura de estrella, aunque el look lo justifica una gala. Tiene las manos grandes, rotundas. «Me hubiera gustado ser músico», insiste, mostrándolas. Pero las suyas no son unas ... manos delicadas, de pianista, son otra cosa. Se le intuye ahí una vida intensa, una biografía ancha, una juventud divertida. Las crónicas hablan de un viaje iniciático por España, de noches larguísimas durmiendo al ras, de un chaval yendo a la vendimia o a una discoteca de Torremolinos a ganar dinero. Él arrastra la leyenda con elegancia. Tiene el pelo ensortijado, la sonrisa ladeada, va impecable. Luce barba de veterano, un poco a lo Banderas, y gasta una voz honda: es un ser de profundidades, a veces oscurísimas, de dolor. Hace veinticinco años que estrenó su primera película, la mítica 'Amores perros', y acaba de rodar una comedia con Tom Cruise. «Es salvaje», avanza. Entre medias cabe una trayectoria memorable (ya saben: '21 gramos', 'Babel', 'Biutiful', 'Birdman', 'El renacido'...) y cinco premios Oscar. Solo tres personas en la historia han ganado dos estatuillas a Mejor Director de forma consecutiva. Él es uno de ellos.

