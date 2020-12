Los mejores ensayos para regalar (o regalarse) en Navidad

Un hombre obligado a actuar y a pensar moralmente en pro de la grandeza. De Gaulle tenía muy claro que «siempre han estado vinculadas la grandeza de Francia y la libertad del mundo». Ante los cambios profundos de una Francia que pasó de ser un imperio colonial a una nación humillada, en un mundo acelerado que se reconfiguraba sobre los nuevos centros de una estrategia geopolítica marcada por las ideologías, insistía en que no hay política que valga fuera de la realidad. Las dos guerras mundiales, su relación con Pétain, la crisis de Argelia, la configuración de la V República o los episodios de Mayo del 68 son momentos estelares de esta biografía que no olvida el lado humano y familiar de un francés inmortal.

Después de las elecciones de abril de 1969, un general De Gaulle melancólico, que acababa de decir adiós a la política, le comentó a uno de sus colaboradores: «Es verdad, los franceses ya no quieren a De Gaulle. Pero el mito. Verá usted cómo crece el mito… ¡Dentro de treinta años!». Han pasado ya más de treinta años y el mito de De Gaulle sigue creciendo y no solo en Francia. Y más ahora en la que se han agudizado algunos fenómenos que el general, «que creyó en Francia», detestaba, como la mediocridad de los dirigentes políticos o el enfrentamiento entre partidos. Fenómenos, entre otros, que acabaron con la corta IV República.

Afirma Patrick R. Keefe al comienzo de No digas nada que todas las guerras se libran dos veces: primero, en el campo de batalla y luego, en el recuerdo. El violento conflicto entre unionistas y republicanos en Irlanda del Norte acabó tras los acuerdos de Viernes Santo en 1998, pero sigue vivo en la memoria de sus protagonistas que pugnan por imponer su relato. Sorprende, sin embargo, como Europa ha olvidado el cruel enfrentamiento entre católicos y protestantes que desembocó en el «Domingo sangriento» de 1972 en Derry, donde murieron 14 personas al disparar el Ejército británico contra los manifestantes. Patrick R. Keefe, periodista de The New Yorker, reconstruye a través de una exhaustiva investigación los turbulentos años 70 en Irlanda del Norte, donde el odio y la incomprensión provocaron la perdida de centenares de vidas humanas en un conflicto armado que ensangrentó las calles de sus ciudades, especialmente de Belfast.

Aunque firmado por los dos, este es claramente un libro de Murakami. Tiene el tono, la fluidez, la suavidad, el encanto que solemos asociar a Murakami. Dos hombres japoneses maduros, muy cultos, con mucho mundo, muy prestigiosos cada uno en lo suyo, se reúnen para hablar sobre música. Un detalle encantador es que comen todo el rato. «¿Me puedo comer ese arroz?» pregunta Seiji Ozawa en un momento. Tengo que confesar que me acerqué a Música, sólo música con cierta desconfianza, pero el libro me ha ganado por completo. Es una de las mejores introducciones que conozco a la forma en que viven y entienden (y estudian, y ejecutan, y enseñan) su arte los intérpretes de música clásica.

«The Paris Review» / Entrevistas (1953-2012)

Ernest Hemingway es uno de los cien escritores a los que se entrevista en este libro

«The Paris Review» / Entrevistas (1953-2012). Acantilado, 2020. 2821. páginas. 85 euros

En tiempos de confinamientos solitarios y aforos limitados, nada mejor que este libro festivo y rebosante de invitados ocurrentes. Aquí, sin distancia de seguridad -y ya un subgénero literario en sí mismas- las legendarias entrevistas a escritores en la legendaria revista/libro The Paris Review. Desde 1953 (a uno de sus fundadores, George Plimpton, le gustaba precisar que fue ese el mismo año en que se descubrió la estructura del ADN y se creó la galleta Oreo) las preguntas y respuestas allí formuladas vienen constituyendo la «pièce de résistance» de la publicación y la golosa genética de la narrativa internacional.

Y fue Flannery O’Connor quien apuntó que leer lo que opinan los escritores es «como si el zoológico viniese a visitarte, un animal tras otro, de uno en uno; y sospecho que lo que una semana oirás de boca de la jirafa será contradicho a la siguiente por el mandril». De ser esto cierto, las casi 3000 páginas escogidas aquí (apenas la punta del iceberg/cráter del volcán) son más Arca de Noé que zoo. Y, de acuerdo, no están todos y se extrañará a algún favorito (John Cheever, en mi caso).

Pero quienes sí están tienen su plaza a bordo bien merecida. Todos juntos ahora y como posando para portada alternativa de «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» bajo el tan preciso como ambiguo título comunal de «Writers at Work/The Art of Fiction». Porque no engañarse: mucho de lo que aquí se asegura sobre el oficio no son sino muy inspiradas ficciones y parte imprescindible en la obra de creadores que -Henry James dixit- trabajan en la oscuridad como pueden y entre apasionadas dudas; y el resto es la locura del arte aquí muy bien editada. Como bien pudo haberle dicho Rick a Ilsa en Casablanca: «Siempre tendremos The Paris Review».

Por Rodrigo Fresán.