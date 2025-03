Lope de Vega y el empoderamiento femenino

Como no podía ser de otra manera, lo primero que nos comenta el director de escena canario Rafael Rodríguez es la conmoción que hay en su tierra por la erupción del volcán , que parece no tener fin, y el agradecimiento por la solidaridad mostrada por toda España. «En Gran Canaria -señala-, que es donde vivo y trabajo, por suerte no ha llegado nada de la ceniza que emite el volcán. Pero sí ha afectado a compañeros, como algunos de los componentes de la compañía La Sastrería Teatro, con la que colaboro en algunas ocasiones. Nos haya atañido o no personalmente el desastre, todos estamos viviendo la gran crisis, y estamos con el alma en vilo».

La vida, sin embargo, continúa y se sigue recuperando la actividad teatral después de las restricciones de la pandemia. Así, el 8 y el 9 de octubre el Teatro Pérez Galdós de las Palmas de Gran Canaria acoge 'La boba para los otros... ', adaptación de la comedia lopesca 'La boba para los otros y discreta para sí', a cargo de Luis O´Malley , y cuyo montaje dirige Rafael Rodríguez.

Entramado de poder

No es la primera vez que Rafael Rodríguez lleva a escena una obra del Fénix de los Ingenios. Sobre el gran dramaturgo de nuestro Siglo de Oro apunta: «Sin duda, es uno de los mejores. Me atrae de él especialmente su capacidad para generar acción que luego podemos traducir en ritmo, en intensidad, en juego. Esto es lo que hemos hecho en este montaje que ahora presentamos. Queremos que el público disfrute, y también dejar un poso de reflexión. De ahí los puntos suspensivos en el título de nuestra versión. Al abordar el sentido de la obra, nos pareció que había que dejar el asunto como en suspenso, lanzar al aire algunas preguntas. No la hemos planteado como solo una comedia palatina. En el entramado de poder, de lucha política y social que aparece en el obra surgen interrogantes: ¿Seremos capaces de transformar nuestra sociedad?, ¿qué es necesario para ello, la aparición de un nuevo orden, igual de peligroso ya que este se asienta en el poder de la fuerza? o, por el contrario, ¿haremos que todo cambie para que nada cambie?, como decía el protagonista de 'El gatopardo' en la maravillosa película de Visconti.».

Es una de las piezas menos representadas del Fénix de los Ingenios. Se encuadra en el llamado periodo 'de senectute', donde nos encontramos con un Lope un tanto desilusionado, pero igualmente genial

Tampoco es Rafael Rodríguez profano en la dirección de piezas clásicas. La compañía fundada por él en 2004, 2RC , presta una especial a los clásicos –aunque no se dedica en exclusividad a ellos-, considerando que lo « clásico es nuestra herencia y nuestro futuro también». En estos momentos, tienen en gira 'El galán fantasma', de Calderón de la Barca.

'La boba para los otros y discreta para sí' es una de las obras de Lope de Vega menos representadas, pese a su manifiesto atractivo. Se estrenó en 1633, y se encuadra en el llamado periodo 'de senectute', comprendido entre 1627 y 1635, cuando Lope fallece . En estos años nos encontramos con un Lope que tiene a sus espaldas una intensa experiencia vital, y está un tanto desilusionado. En medio de infortunios y enfermedades familiares, persigue, con escaso éxito, algún mecenazgo, pero continúa escribiendo sin haber perdido un ápice de su genialidad. De esta época es también su magnífica tragedia 'El castigo sin venganza'.

La pieza se centra en el personaje de la joven Diana, quien, criada en el campo, descubre que es hija natural del duque de Urbino y decide trasladarse a la corte para reclamar el título de duquesa que le corresponde. Pero eso no será tarea fácil. Deberá servirse de mil estratagemas, empezando por fingirse boba. Y hallará una férrea oposición a sus pretensiones en su prima Teodora, aspirante también al título. Diana, no obstante, hallará aliados, como Alejandro de Médici.

Dos visiones del mundo

Y no le faltarán pretendientes, muchos guiados por el interés en una corte en la que, afirma Rafael Rodríguez, «prevalece el filibusterismo, las hipocresías, las mentiras, los juegos de apariencias , la doble moral, la prepotencia... Será donde Lope plante su genial mirada para escribir un texto crítico no falto de ironía y de burla». Y recalca: «Hemos puesto en primera línea la lucha política entre dos visiones del mundo: una inmovilista, llena de amaneramientos, de reglas, y otra nueva con aire fresco y novedoso que trae Diana, capaz de jugar esta partida de ajedrez con mucha más inteligencia que el resto».

Asimismo, destaca un elemento muy importante del montaje, donde han potenciado el papel femenino: «Subrayamos el empoderamiento de la mujer. Aquí los hombres son aleatorios, son juguetes en manos de las mujeres. Ellas deciden, ordenan, ellas son las protagonistas de la lucha»

'La boba para los otros y discreta para sí' es una producción de la compañía 2RC y del Teatro Pérez Galdós, con el patrocinio de los Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de Arucas. El montaje se enriquece con canciones populares italianas, interpretadas en directo, acorde con la propuesta que permuta la corte de Urbino del siglo XVI por la Italia de finales del XIX. El elenco lo forman la soprano y actriz Alicia Ramos, que da vida a Diana, junto a Rosa Escrig, encarnando a Teodora; Miguel Ángel Maciel; Rubén Darío, Maykol Hernández; Sara Álvarez; Ximo Martínez; Sofía García, y el propio Luis O´Malley, adaptador del texto.