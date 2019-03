ARCO'19 Félix González-Torres, la «novedad» en un ARCO 2020 «multifacético, crítico y doloroso» El artista cubano será el nexo de unión entre el arte pasado y futuro en la 39º edición de la feria, cuyos contenidos se han dado a conocer hoy por la nueva directora

Hoy se han presentado los contenidos de la próxima edición, que estrenará dirección con Maribel López, tras más de nueve años de Carlos Urroz al frente de ARCO. La nueva dirección mantendrá una línea continuista al conservar secciones como Opening y Diálogos. Su única novedad, anunciada en la rueda de prensa que tuvo lugar a la una del mediodía, será la desaparición del país invitado, al que le sustituye un concepto, el de tiempo, que es el tema central de la obra del artista Félix González-Torres, quien inspirará los contenidos de este nuevo sector.

Maribel López, para el comisionariado de este ámbito, que llevará por nombre «It´s Just a Matter of Time», pensó en las figuras de Manuel Segade, director del CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo), y del artista uruguayo Alejandro Cesarco, por su «compromiso» con la vida y obra de este artista cubano, que murió a la edad de 39 años a causa del sida. Para Segade, González-Torres «es un referente, un punto de partida, una especie de fondo continuo del arte contemporáneo en el presente». Así, a través de su obra, se puede hablar de futuro y pasado, «porque la Historia no es lineal y progresiva».

Manuel Segade durante su intervención en rueda de prensa - Camila Alvarenga

Cesarco, a la par, reivindicó la actualidad de un artista que entendía el activismo «como poética formal en apoyo al feminismo, el arte decolonial y la lucha de clases». En esta línea, los ponentes repararon en el concepto de «contaminación discursiva», que el artista trabajó de manera afectiva. Manuel Segade, durante su intervención, desveló el sentimiento de respeto y miedo que le generó el encargo de Maribel López de acercarse a la obra de un artista «tan respetado» en calidad de comisario.

González-Torres, autor de cabecera para coleccionistas como Damien Hirst y referente y símbolo para tantos otros, será el protagonista de una edición que vendrá «sin grandes cambios y trabajará en torno a un concepto multifacético, crítico y doloroso», en palabras de su directora. La cita se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo del próximo año en Ifema.