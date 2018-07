MBFWM Nacho Aguayo: digno continuador de Pedro del Hierro «El Maestro», como Nacho Aguayo y Alex Miralles han definido a Pedro del Hierro, ha vuelto a estar presente en esta pasarela madrileña gracias a los magníficos diseños creativos de los que ahora son responsables creativos de la firma.

Marisol Navarro

@soledadnavarro_ Actualizado: 08/07/2018 20:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es el primer desfile que hace Pedro del Hierro en Ifema tras tomar las riendas de la firma Nacho Aguayo y Alex Mirales, línea de mujer y de hombre, respectivamente. El diseñador pisó por primera vez en 1974 esta pasarela, cuando entonces se llamaba Cibeles y que durante muchos años fue incondicional. Ahora son sus dos nuevos directores creativos los que han desfilado para hacer la delicias de un front row que estaba a rebosar de famosos: Ana Boyer y Fernando Verdasco, Inés Sastre, Boris Izaguirre, Alex Rivièri… y un largo etcétera se han colocado en primera fila para contemplar un desfile de alfombra roja que, en palabras de Nacho Aguayo, «es un homenaje a ese gran diseñador en su primer desfile, en 1974. Hemos recuperado, al ordenar los archivos de la firma, cosas muy interesantes».

Esas cosas interesantes han formado parte de la línea femenina de la colección, complementada por las propuestas de Alex Miralles para hombre. Lo primero que recuperamos es la paleta de colores, unos marrones, azules, berenjenas, rosa, todos menos el negro absoluto. «Aunque la tendencia para el invierno son los colores oscuros, creo que la mujer está mucho más guapa con los colores del verano», reconoce Nacho Aguayo momentos antes del desfile. Y es que la colección que presenta la firma no es, como casi todas las demás, de primavera-verano 2019. Ellos presentan otoño-invierno. Ellos pueden, son industria.

Las primeras salidas han sido en blanco, en todos sus matices, «un color que me entusiasma», reconoce el diseñador, y después ha ido recorriendo la pasarela en prendas para hombre y para mujer, y print animales . Siempre haciendo guiños al «maestro», han creado looks de alfombra roja, de gala. Y dentro de esos guiños al maestros han estado el escote cuadrado pequeño; el total looks, la manga abullonada, la capa española… El maestro puede estar contento del trabajo de los nuevos directores creativos de la firma.