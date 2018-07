MBFWM 2018 Daniel Rabaneda reinterpreta la esencia Schlesser El diseñador sevillano ha sabido interiorizar los valores de la firma Ángel Schlesser en tan solo seis meses que lleva al frente de la misma, presetando una buena colección en el Jardín Botánico, donde han acudido varias caras conocidas

Marisol Navarro

Actualizado: 06/07/2018 22:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La primera jornada de la 68 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid no se celebra, como empieza a ser ya costumbre, en el pabellón 14 de Ifema, sino que arranca en lugares emblemáticos de la capital: la Casa de Correos, el Matedero o el Jardín Botánico, lugar este último elegido por la firma Ángel Schlesser para mostrar las creaciones de su recién nombrado director creativo: Daniel Rabaneda.

Y es que la pasarela madrileña, no solo ha cambiado de fechas, adelantando dos meses las presentaciones de primavera-verano 2019, sino que también sigue apostando por ampliar los desfiles fuera del pabellón, los llamados OFF. Bien sea por polémicas, bien sea por intereses propios, muchos de los diseñadores eligen entornos alternativos a la que consideran la fría pasarela del recinto ferial.

Daniel Rabaneda nos ha vuelto a demostrar que es un gran creativo, aunque en esta ocasión ha estado limitado por la esencia de la firma para la que trabaja, Angel Schlesser, cuyas señas de identidad siempre han sido la sobriedad y el minimalismo. “No me han puesto límites, me los he puesto yo por mi perfeccionismo", nos comentaba emocionado después de la pasarela. Y es que el diseñador ha cogido perfectamente la esencia de la firma y la ha sabido reinterpretar: "He estudiado mucho la historia de la firma, su trayectoria, sus colores, y a ellos les he querido ir dando un giro hacia una mujer más joven, pero eso lleva tiempo, no se pueden hacer de repente”, confesaba el dieñador. Él está aprendiendo de la consagrada firma que fundara Angel Schlesser y que un mal acuerdo con su socio capitalista, Óscar Areces, le arrebató de las manos. Pero parece que la firma también ha ganado con su fichaje.

Punto y trajes sastres con ese toque de juventud del creativo sevillano se han podido apreciar en la pasarela, pero no innovaciones en tejidos, algo que se esperaba siendo familiar lejano del que fuera uno de los grandes de la moda española en los años 60, Paco Rabanne, gran investigador en tejidos metálicos, y fuente de inspiración, según ha confesado en alguna ocasión.

¿Ha madurado desde aquellas primeras colecciones de 2011 en la Mercedes-Benz bajo su firma propia? Sin duda. Sus 50 salidas en la pasarela de hoy lo demuestra, al igual que gran trabajo realizado. Una buena elección de la firma el fichaje de Daniel Rabaneda. Pero nos preguntamos: ¿Quién absorberá a quién, la firma a Daniel o Daniel a la marca? Nos da él la respuesta: "El tiempo que siga trabajando en esta firma iré haciendo un trabajo progresivo de cambio; no quiero hacer una transformación radical, pues admiro profundamente el trabajo que ha hecho Ángel, un gran trabajo. Pero sin duda, iré introduciendo poco a poco mi esencia".