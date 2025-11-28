Suscribete a
Pensamiento crítico: pensar mejor para decidir mejor en el día a día

La segunda edición de las jornadas temáticas de la comunidad de Vocento Líderes con Propósito volvió a inspirar reflexiones sobre la importancia del pensamiento crítico para las personas, para la empresa, para la sociedad… Un aspecto aún más esencial en la era de la Transformación Digital y de la Inteligencia Artificial

Luca López

Alberto Velázquez

Entre las diversas acepciones de la palabra 'pensar' en el Diccionario de la Real Academia, podemos encontrar «Formar o combinar ideas o juicios en la mente», «Tener la intención de hacer algo» o «Tener en consideración algo o a alguien al actuar»… Definiciones que implican ... valores como proactividad o empatía. Y en el caso de 'pensamiento', encontramos «Conjunto de ideas propias de una persona, de una colectividad o de una época»… que se ajusta como un guante a los rigores de unos tiempos en los que la automatización, con la Inteligencia Artificial en primer tiempo de saludo, amenazan nuestra capacidad de pensar, de razonar.

