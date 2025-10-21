Suscribete a
Líderes con Propósito

Liderar con verdad: la fuerza silenciosa de la coherencia en tiempos convulsos

Más que un deber comunicativo, la transparencia se consolida como una actitud vital en la empresa: una forma de liderazgo que combina verdad, coherencia y ejemplo

María de las Cuevas

El liderazgo contemporáneo ya no se mide solo por los resultados, sino por la forma en que estos se alcanzan. En un contexto en el que las expectativas sociales han cambiado y los ciudadanos piden coherencia, las empresas se ven llamadas a un nuevo tipo ... de rendición de cuentas: aquella que no se limita a los balances, sino que se expresa en comportamientos, decisiones y ejemplos. La transparencia, entendida como consecuencia natural de la integridad, se ha convertido así en la piedra angular de la credibilidad.

