Suscribete a
ABC Premium
Buscador
¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Líderes con propósito I Hugo Giralt, fundador y CEO de Propelland

«Un líder humanista pone límites claros al uso de la tecnología»

En un entorno donde la IA puede manipular, Hugo Giralt, miembro del comité asesor del II Foro Líderes con Propósito, pondrá sobre la mesa cuestiones sobre humanismo, empresa y propósito

Hugo Giralt, fundador y CEO de Propelland.
Hugo Giralt, fundador y CEO de Propelland. R. C.

María de las Cuevas

Hugo Giralt es cofundador y CEO de Propelland, una empresa global de estrategia, diseño, e ingeniería que ayuda a las organizaciones a transformarse y crecer. Con una visión internacional y una experiencia de décadas en el mundo corporativo, Giralt, miembro del comité asesor de Líderes ... con Propósito, apunta sus claves para integrar la IA con ética, uno de los temas que se abordará en la segunda edición del Foro Líderes con Propósito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app