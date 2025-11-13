Suscribete a
Líderes con propósito | Juan Luis Arsuaga

«Para evolucionar es fundamental tener un propósito y unos referentes»

Paleoantropólogo, escritor, divulgador y director de excavaciones de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga es un Sapiens muy evolucionado. Ha consagrado su carrera a estudiar el devenir de nuestra especie y hoy, con más motivos que nunca, se plantea cambiar su smartphone por uno menos «inteligente». Para estar aún más desconectado. Su fina ironía y un sentido del humor sin pelos en la lengua le preceden.

Germán Jiménez

Esta entrevista comienza con un pacto de caballeros, entre las bambalinas del auditorio de la Fundación Giner de los Ríos. «Tú pregunta lo que quieras, que yo contestaré lo que me dé la gana». Eso me espeta, entre risas, Arsuaga, tras declinar revisar el cuestionario ... que le había preparado. Al otro lado nos espera un patio de butacas repleto de un público ávido por escucharle. No hay mejor metáfora de libertad y librepensamiento para un foro de estas características.

