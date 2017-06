Cambio en el guión. ¿Inesperado? ¿A última hora? Quién sabe. Apple celebra este lunes su conferencia para desarrolladores bajo las siglas WWDC, un evento que ha aprovechado por regla general para presentar las nuevas versiones de sus sistemas operativos. Es decir, un evento donde el software es el centro de atención. Pero, en esta ocasión, hay razones para creer que, a diferencia de otros años, la compañía norteamericana centrará sus esfuerzos en presentar nuevos productos, es decir, hardware puro y duro. Y suenan la renovación de una línea de ordenadores Mac, la llegada de nuevas tabletas IPad y, además, una pequeña sorpresa en forma de altavoz inteligente al estilo de Amazon Echo.

Pero vayamos por partes. Porque la de este lunes puede ser una Keynote asombrosa o, por contra, descafeinada. Lo que sí se verá serán las futuras versiones de los principales sistemas operativos de la multinacional americana, iOS 11 y MacOS 10.13, así como de tvOS y WatchOS 4. Pocas pistas se han desvelado en las últimas semanas, aunque se sospecha que Apple retorcerá aún más la idea de transversalidad entre diferentes ecosistemas. La conferencia principal tendrá lugar este lunes desde McEnery Convention Center de San José (California) a partir de las 19 horas (hora española).

De iOS 11 al nuevo MacOS

En un año tan especial como éste, dado que se cumplen diez años de la aparición del iPhone, uno de los dispositivos electrónicos más revolucionarios de la historia, la próxima versión de su sistema operativo, iOS 11, vendrá cargado de sorpresas. O, al menos, esa es la esperanza. Entre esas novedades destacan nuevos modo noche y teatro.

Se cree que la plataforma de «streaming» Apple Music se renovará profundamente y se hará un mayor esfuerzo para presentar a Siri como uno de los asistentes virtuales más avanzados, por lo que se intuye que algunas de sus características y posibilidades se verán reforzadas, aunque no se han filtrado hasta la fecha. Más inteligente y con capacidad para «aprender» del propio usuario son algunos detalles que suenan en el plantel de novedades para el mayordomo digital, que incluso se vaticinan opciones para interactuar dentro de las conversaciones.

También se habla de la posibilidad de mejorar algunos aspectos relacionados con la monitorización del sueño a través de la aplicación Salud o el ecosistema WatchOS, que mueve el reloj inteligente de la compañía. Es para creerlo, máxime a la reciente compra de Beddit, una firma finlandesa especializada en tecnología para la salud. Más hermetismo hay en torno a la próxima versión de MacOS. Tras El Capitán y Sierra, que se logró dar un paso importante para cerrar el círculo entre distintos productos de la marca, en esta ocasión se espera que sigan en ese camino. Otra opción esperada es la llegada de nuevas funciones para automatizar tareas al estilo de la aplicación Workflow.

Es probable la llegada de nuevos iPad Pro

Sin confirmación oficial por parte de Apple como viene siendo habitual, diversos informes desvelados en los últimos días apuntan a que el gigante americano prepara una batería de nuevos iPads, entre ellos, la renovación del iPad Pro, su versión más potente y avanzada. Suenan hasta tres modelos distintos, diferenciados por tamaños. Una tableta de 10.5 pulgadas y otras dos de mayor tamaño, de 12.9 pulgadas y con capacidades 3D Touch, un sistema que permite discernir las opciones en función de la presión de los dedos, como si se tratase del botón derecho del ratón.

Puede tener sentido, ya que su modelo más potente, el iPad Pro, que ofrece la posibilidad de ampliar sus funciones mediante el empleo del lápiz óptico Apple Pencil, no ha recibido ninguna actualización desde que su versión de 9.7 pulgadas se pusiera a la venta en otoño del pasado año. Tocaría hacerlo, o al menos para cumplir con los plazos estimados en anteriores ocasiones.

La idea es apuntar al tamaño para separar definitivamente los dos mundos que maneja. Por un lado, el iPad digamos «normal» ha bajado de precio y, ahora, es más accesible. Con ello, se logra ofrecer al consumidor la mejor tableta del mercado pero más barata. Pero, por otro lado, un dispositivo más potente también necesita una nueva cara. Los rumores apuntan que se introducirá un iPad que esté entre las 9.7 pulgadas (formato convencional) y el monstruoso de las 12.9 pulgadas. Un formato intermedio pero con las mismas prestaciones técnicas. Y que encajaría en un cuerpo de 9.7 pulgadas gracias a unos biseles de menor tamaño. Pero, para sorprender aún más tendrá que venir acompañado de nuevas funciones, multitarea, herramientas para la productividad, capacidades del software utilizado, iOS 11.

Y pueden llegar la renovación de los Mac

Apple ha tenido un problema gordo este año con los MacBook Pro. Hacía mucho tiempo que no se renovaban y, cuando lo hicieron, su resultado no fue del todo bien acogido por ese público, el de profesionales que buscan rendimiento. La llegada del panel táctil Touch Bar fue interesante, pero no ha estado disponible para todos los modelos. A posteriori, la compañía entonó el mea culpa y se prometió que cambiaría.

Puede ser la ocasión para desvelar una nueva línea de ordenadores Mac con mayor potencia gracias a los nuevos chips de Intel (Kaby Lake) y con más memoria RAM, que no llegaría a tiempo hasta el próximo año por culpa de una serie de problemas a la hora de fabricarlos. Al menos, se espera que se den algunas claves al respecto.

Se puede esperar que se renueve el modelo MacBook, de 12 pulgadas, presentado el pasado año, pero con un nuevo procesador más potente y más eficiente. Sorprendentemente, todo indica que se verá un nuevo MacBook Air, una línea que parecía ya agotada (la última versión fue en 2015) hasta el punto que se daba por hecho que con el tiempo la compañía acabaría por dejarla de fabricar. ¿Y del iMac? Pues se comenta en el mentidero de internet que el equipo «todo en uno» de la compañía introducirá nuevos chips y tarjetas gráficas.

Expectación ante un altavoz inteligente

Hay otra tendencia clara en el mercado, y son los asistentes virtuales y los altavoces inteligentes. Google o Amazon son claros ejemplos de cómo un pequeño cilindro aspira a ser el centro del hogar. Apple también quiere entrar en esa batalla, según los rumores, y se sospecha que durante la Keynote se presente su propio dispositivo, un nuevo cuerpo para Siri. Se habla que vendrá con sensores instalados para calcular el nivel de audio y «escuchar» mejor las indicaciones del usuario. Los analistas ya lo han bautizado como Siri Speaker, que puede ser la estrella del sarao tecnológico.