Nace la primera asociación para luchar contral el Síndrome de Ménière en España

El Síndrome de Ménière es una enfermedad crónica que afecta al oído interno, tanto a la audición como al sentido del equilibrio. Su origen es desconocido y no existe cura, razón por la que algunos pacientes de este síndrome, junto a profesional sanitario, han decidido crear la Asociación de Síndrome de Ménière de España (Asmes) para «dar a conocer la enfermedad y apoyar a los nuevos enfermos», explica la Junta a ABC.

Este mal se sufre cuando existe una hiperproducción de la endolinfa, un fluido que se encuentra en el oído interno y que manda señales al cerebro sobre la posición del cuerpo y su orientación. La mayor cantidad de dicho fluido provoca un daño en la fauditiva y en el equilibrio.

Su origen es desconocido y sus síntomas son principalmente tres: vértigo, hipoacusia (pérdida de audición) y acúfenos (ruidos que solo escucha el enfermo). Los pacientes pueden sufrir, a su vez, mareos, sudor frío y vómito. «Los acúfenos y la hipoacusia tienen altibajos y son fluctuantes», señala un miembro de Asmes.

Al no existir cura, las personas que padecen este síndrome tienen episodios o crisis de intensidad y duración variables. Para intentar paliarlas, se recomienda que los pacientes sigan una dieta baja en sal. Esto se debe a que, como aclaran desde Asmes, «cuando se produce vértigo es por una descompensación de los líquidos del oído, y la sal ayuda a retenerlos», por lo que se reduce el exceso de endolinfa.

Esta enfermedad es poco común y sus pacientes suelen sentirse solos e incomprendidos cuando son diagnosticados. Como una forma de unión con personas en una situación similar a la suya y una manera de compartir sus experiencias, algunas de estas personas crearon un grupo en la red social Facebook que servía de apoyo mutuo. «Cuando te diagnostican esta enfermedad estás bastante perdido porque no hay mucha información, no conoces a nadie de tu entorno con quien compartir la experiencia», declaran desde Asmes. Poco a poco, el grupo fue creciendo y ha llegado a convertirse en la primera asociación que lucha contra el Síndrom de Ménière en España, desde la que hacen «un llamamiento a todos los que padezcan esta enfermedad, que gracias a ASMES ya no están solos».

Además, buscan abrir la puerta a la financiación de estudios de investigación sobre la enfermedad.