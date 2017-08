Jordi González, contra Alba Carrillo: «Es conocida desde hace un cuarto de hora y se cree famosa. No la soporto»

Jordi Gonález ha soltado otro dardo. Lo ha hecho en «Mad in Spain» mientras presentaba a una de sus invitadas: «Teresa Bueyes es abogada de gente muy conocida, pero creo que has dejado de representar a una persona que es conocida desde hace un cuarto de hora y se cree muy famosa, alguien a quien yo no soporto», decía mientras aseguraba que jamás dirá su nombre. ¿A quién se refería el presentador? Jordi González continúa su peculiar lucha con Alba Carrillo.

No es la primera vez que González y Carrillo se enfrentan delante de las cámaras. Hace menos de un año vimos como una discusión de Alba Carrillo con Ylenia terminaba enfrentando a la ganadora de «Supervivientes 2017» con el presentador de «Mad in Spain». «Prefiero ser 'choni' y que la gente me quiera como soy a ser la ex de alguien como tú», decía Ylenia en un debate de «Gran Hermano 2017». En ese momento, como era de esperar, Carrillo abandonó el plató. Tras su escapada, Jordi González, también presentador de ese espacio, pidió que alguien hablará con ella y añadió: «No se puede tener la piel tan fina».

Aunque el comentario parece de lo más insignificante, no cayó en el olvido. «De piel muy fina, traslúcida diría yo... transparente (...) que no es más señora la que sonríe, cuenta hasta diez y llora a solas. (...) Estoy orgullosa de ser tan porosa y de vivir vibrando, de que me duela el corazón de tanto usarlo», escribía la modelo en Instagram instantes antes de borrar a Jordi González de su perfil.

Tras la escapada de Alba, Jordi González, conductor del espacio, pidió que alguien hablará con ella y añadió: "No se puede tener la piel tan fina".

Desde que se presentó al casting de «Supermodelo», Alba Carrillo ha demostrado ser una persona que no deja indiferente a nadie, ya sea para bien o para mal. «Ella es popular», matizaba el presentador. «Hay muchos cirujanos famosos por su trabajo que luego no los reconocen por la calle y luego están las personas de "Gran Hermano" que son superpopulares, personas como yo». ¿Será consciente ella de esa gran diferencia?