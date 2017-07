Alba Carrillo y Fonsi Nieto, una historia de amor y amistad que ha terminado en denuncia

La denuncia que interpusieron los familiares de Fonsi Nieto en la comisaría de Boadilla del Monte contra la madre de Alba Carillo, Lucía Pariente, por llevar al hijo que comparte con la modelo a las instalaciones de Telecinco para la final de «Supervivientes» no ha hecho más que evidenciar el mal rollo que existe desde hace tiempo.

Las idílicas imágenes de enamorados que protagonizaron ambos en 2010 solo duraron dos años, momento en el rompieron su relación. Fue la propia modelo la que confirmó en 2012 la separación a través de «¡Hola!», su revista de cabecera: «Desde hace un mes vivo en casa de mis padres». Carrillo apuntaba en ese momento a la soledad que sentía mientras Fonsi trabajaba de DJ.

Fonsi Nieto y Alba Carrillo - GTRES

Las cosas no terminaron bien para la pareja, pero no les quedó más remedio que intentar llevarse bien por el bien de su hijo, Lucas, algo que sin duda consiguieron, aunque con muchos altibajos. Han sido muchas las diferencias que han trascendido a los medios después de su separación, en parte por culpa de la madre de Carrillo, como asegura Fonsi, que siempre se ha inmiscuido en su relación.

Una de las primeras broncas sonadas que protagonizaron fue en 2013 cuando el también DJ publicó un tuit en el que felicitaba a su hijo, pero Carrillo le corregía, recordándole que el cumpleaños de Lucas era el día 17 y no el 14 de octubre. Tres años más tarde de aquel incidente, ya solucionado y con una relación de lo más buena entre ambos, Nieto hacía constar su enfado con su expareja por no haberle dejado pasar con su hijo sus 38 primaveras.

En plena batalla judicial para llegar a un acuerdo por su divorcio con Feliciano López, sufría un revés del destino y Nieto arremetía duramente contra ella amenazándola también con llevarla a los tribunales. «Llevo cinco años callado y ya no aguanto más. Llega un punto en que uno se cansa y es cuando se pone en manos de los abogados», declaraba el día de su cumpleaños dolido por no haber podido ver a su pequeño. «Por desgracia no he podido ver a Lucas hoy. Ha sido una pena, no me han dejado verle», confesaba. «Sabéis que yo nunca digo nada, pero llega un día que ya explotas», reconoció con sinceridad refiriéndose a su ex.

Por su parte, Carrillo respondía como más le podía doler al expiloto. Compartía una imagen del pequeño el mismo día que él cumplía 38 años con el siguiente mensaje: «Entrar por la puerta ayer y que venga corriendo :'Mamá , te quieroooo'. Hoy, todos juntos».

Entrar por la puerta ayer y que venga corriendo : "Mamá , te quieroooo " ūü§ó Hoy , todos juntos ! #lucasmolon #lunespolar #lanaspeluche #luneslanaslucas ūüĎ∂ūüŹľūüź∂ūüź∂ Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 3 de Dic de 2016 a la(s) 4:05 PST

Custodia del menor

Arreglado aquel incidente, ahora el expiloto de motociclismo amenaza con emprender acciones legales contra su expareja e, incluso, luchará por la custodia de su hijo, como bien declaró a ABC hace tan solo unos días. A Nieto no le ha gustado nada que su hijo acudiese al plató de «Supervivientes», aunque no se le viese nada en televisión.

«Lucía no ha respetado mi decisión de que el niño no acudiera a Telecinco. No autoricé que lo llevara, como queda reflejado en los mensajes que nos hemos enviado», estalla Fonsi, que no puede más con las actuaciones de Pariente. Y añade: «Dado que yo tengo la potestad del menor mientras su madre ha estado incomunicada durante tres meses, se ha saltado mi autoridad y ha hecho una vez más lo que le ha dado la gana. A ella lo único que le preocupaba era llevar a mi hijo para ver si así podía ganar más votos Alba».