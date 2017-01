«The Crown», «Victoria» y la española «Isabel» son algunas series recientes, todas ellas de gran factura, centradas en grandes personajes femeninos que han soportado sobre sus cabezas el peso de la corona. TVE, que ya emitió el último de los títulos citados, creado por Javier Olivares, recurre ahora a esta extraña producción de José Luis Moreno para competir en las noches de los martes (22.40 horas).

El calificativo «extraña» no es del todo gratuito: el productor se sale de su territorio habitual para codirigir una serie grabada en inglés, con actores en su mayor parte británicos y con un presupuesto, presume Moreno, que es «el mayor de la historia». Cada uno de los seis episodios de «Reinas» ha costado 2,1 millones de euros, más del doble de lo que paga la cadena pública española por sus mejores producciones. Esta vez solo hace frente a una parte de esta coproducción internacional realizada por Indiana Pictures y Kulteperalia, dos compañías de inmaculado currículum. TVE se queda además con los derechos de las ventas internacionales.

«A ciertas edades, intentas que lo que haces tenga un nivel de excelencia, porque estás en el último cuarto de tu vida», explica José Luis Moreno, quien presume de unas cifras hasta fuera del alcance de nuestra ficción: más de 3.000 piezas de vestuario y 500 personas en el equipo. El productor reconoce las dificultades: «Ha sido un enorme esfuerzo y no en mi mejor momento. He pasado un tiempo muy difícil. Esto era una bravuconada, porque al principio no había financiación. Hemos pasado de que no nos cogieran los teléfonos a recibir veinte mails diarios de los sitios más ratos del mundo. Hay 24 peticiones formales. La televisión rusa nos han pedido que hagamos "Los Romanov" después de ver 15 minutos. En todo el mundo alucinan con el color, los actores, el vestuario...».

Rivalidad entre monarcas

«Reinas» recrea la rivalidad entre María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra, dos mujeres históricamente enfrentadas por sus convicciones políticas y religiosas bajo la atenta mirada de Felipe II, heredero del imperio más grande jamás creado. La historia arranca el 19 de agosto de 1561. Desde la cubierta de un galeón, una joven de 19 años divisa tierra. Es María Estuardo, reina de Escocia. Según Moreno, «cuando indagas ves que han cambiado muy poco la cosas; sigue habiendo los mismos intereses y los mismos amores y desamores».

Los protagonistas son Olivia Chenery, Rebecca Scott y Adrián Castiñeiras (Felipe II). Los directores, Manuel Carballo («La posesión de Emma Evans») y el propio José Luis Moreno. No consta el nombre de los guionistas, ni en los comunicados de TVE ni en la página IMDb.com. Tampoco hay fechas de emisión oficiales en ninguna otra cadena. El estreno de esta noche en La 1 será una prueba de fuego, primer examen para los deseos de José Luis Moreno de pasar a la historia.