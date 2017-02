Feliciano contraataca: «No pienso darle nada a Alba»

Si en algún momento el tenista Feliciano López (35 años) se planteó llegar a un acercamiento con su mujer, Alba Carrillo (30), a día de hoy esa probabilidad es más que remota. Impresionado por los continuos ataques que la modelo ha vertido sobre él en sus diferentes apariciones públicas, la presencia de esta en televisión -ayer acudió a «Sálvame Deluxe» para responder a todas las preguntas de los contertulios, bajo las directrices del periodista Jorge Javier Vázquez, sobre su polémico matrimonio- no ha hecho más que disipar esa posibilidad y reafirmar a López en que «no es no» y si quiere algo, tendrá que ser un juez el que lo diga. «Alba renunció de forma voluntaria y el notario dio fe de ello en una escritura. Su primera abogada, Beatriz Antún, lo pudo ver antes y después por lo que no hay dudas al respecto y nadie fue engañada», comenta el tenista que ya está más que cansado con este contencioso que no ha hecho más que empezar.

Como ya confirmó la letrada de Carrillo, Teresa Bueyes, la decisión de su clienta a la hora de firmar el divorcio con el deportista fue la de aceptar la ruptura de ese vínculo y de ahí que hayan firmado el escrito de allanamiento y ahora solo queda que les llamen del juzgado simplemente para notificarles que ya están divorciados. Un estado que López desea desde hace mucho tiempo y que espera no se retrase más, puesto que, con el cambio de abogados de Alba, lo único que ha conseguido es demorar lo que podría haber sido un divorcio exprés.

Claro que otro tema es la famosa guerra que ha emprendido para conseguir anular la cláusula que firmó ante el notario cuando hicieron la separación de bienes a los seis meses de casarse. «Alba no sabía lo que estaba pasando ni lo que significaba ese trámite. Fue engañada y así lo defenderé ante el juez», explica Bueyes frente a la opinión del tenista que recuerda que sabían todos a lo que iban y que incluso antes de su boda ya decidieron casarse en régimen de separación, solo que por su complicada agenda no se hizo en la fecha adecuada.

Las «otras»

«No me ha valorado, no me quería, no me tocaba, me hizo sentir que no era atractiva… luego, con el tiempo, he entendido a qué se debía esa inapetencia. Era porque estaba con muchas otras», declaró Carrillo en el avance que hizo Telecinco unos días antes de su intervención en «Sálvame». Amantes dentro y fuera de España, tangas que aparecen en la cama, cabellos de otra mujer… Alba no se ha dejado nada en el tintero y de nuevo acusa a los padres del tenista de entrometerse en su vida y no respetar su puesto en la casa donde vivió como su esposa.

Por su parte, Feliciano no es hombre de palabras y menos de estos temas, por lo que ha optado por dejar que sea su abogada quien se encargue de su batalla judicial y las posibles demandas que pudiera interponer contra su todavía mujer en caso de considerarlo oportuno.

Para López, que se encuentra volcado en su carrera deportiva, el final de su matrimonio se ha convertido en una auténtica pesadilla, que puede que tan solo haya hecho más que comenzar. Condicionado por su fama de mujeriego, que Carrillo salga ahora con una ristra de presuntas amantes no tiene importancia de cara a un juicio, pero sí daña la imagen impoluta de un deportista que, además de dejarse la piel en los torneos, también es la cara de muchas firmas comerciales que no buscan precisamente personajes polémicos, sino figuras a las que admirar.

«No habrá pacto, no pienso darle nada a Alba, ya que considero que no hay razón», insiste el tenista que desde hace semanas se refugia en sus íntimos amigos. Los mismos que vivieron su romance y compromiso con Alba Carrillo y eso que perdió a más de uno por el camino, al menos durante el tiempo que esa relación duró, precisamente por varios encontronazos que tuvieron con la modelo.