Garrido espera la decisión de Rajoy El presidente en funciones no ha recibido «ninguna señal» sobre quién sucederá a Cifuentes

Sara Medialdea

@smedial Seguir MADRID Actualizado: 04/05/2018 01:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es tiempo de espera en la región. Espera el presidente en funciones, Ángel Garrido, pendiente de que la dirección nacional de su partido -y, concretamente, su presidente, Mariano Rajoy- tome la decisión sobre quién va a suceder a Cifuentes al frente del Gobierno. Y también esperan los grupos políticos de la Asamblea, que serán citados de forma inminente por la presidenta de la institución, Paloma Adrados, para la ronda de encuentros sobre la investidura del nuevo presidente.

Garrido asegura que no ha recibido «señal alguna» de Génova acerca de las intenciones que tienen respecto al sucesor. Reconoce que mantiene contactos frecuentes con el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, pero no le ha hecho ninguna «sugerencia o aportación» al respecto porque «no me corresponde». En todo caso, él sigue al frente del Gobierno de forma interina durante este complicado compás de espera: «Nadie dijo que esto fuera fácil», reconoce.

Decisión inminente

Ni descarta ni apunta a una posible remodelación del Gobierno regional cuando se elija al presidente definitivo; eso es algo que, indica, dependerá de las decisiones que tome la persona elegida. Sí deja claro, no obstante, que en su caso, no se puede ser presidente en funciones y consejero a la vez salvo por «un corto espacio de tiempo», lo que deja entrever que, de ser elegido para el cargo, al menos habría un cambio en su equipo: una persona que se ocupe de la consejería de Presidencia, de la que ahora él es titular.

La decisión de Rajoy sobre el sucesor de Cifuentes se espera de forma inminente. Fuentes de la dirección nacional de la formación política afirmaban que el nombre de la persona elegida, de entre los 48 diputados populares de la región, se conocería probablemente el fin de semana o, como más tardar, el lunes.

Ser jefe del Ejecutivo y consejero, como él ahora, sólo se puede compaginar «en un corto tiempo», avisa

Ese día, el 7 de mayo, será el del inicio de la ronda de conversaciones que la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, mantendrá con los grupos políticos. Cada uno de ellos irá a verla y le explicará a qué candidato apoya. Al finalizar la ronda, determinará cuál de los que se ofrecen es el que cuenta con garantías de salir elegido, y ese será el que se designe.

Se sabe que el PSOE va a proponer a Ángel Gabilondo para este puesto. Y que Ciudadanos apostará por dar su apoyo al partido más votado en las últimas elecciones autonómicas de 2015, esto es, al PP. El portavoz popular, Enrique Ossorio, transmitirá a Adrados como candidato a aquel que haya designado la dirección nacional del partido, previa reunión del Comité Electoral Nacional.

Los grupos esperaron ayer durante toda la jornada ser citados por Adrados para la ronda de conversaciones. Lo habitual sería que la presidenta de la Asamblea enviara un escrito señalándoles día y hora. A lo largo de la jornada del jueves, ninguno fue contactado. Los días en que se llevarán a cabo estos encuentros serán el lunes 7 y el martes 8 de mayo.

El procedimiento acostumbrado para estos casos es el de llamar a los grupos por orden inverso al número de diputados con que cuentan. Según eso, el PP sería el último en ser recibido. Y tras hablar con los cuatro, Adrados comunicaría el candidato, y fijaría la fecha del pleno de investidura, en un plazo de entre 3 y 7 días después de dar a conocer su nombre.