Las empresas tecnológicas son los lugares de trabajo más acogedores, según un estudio La consultora «Great Place to Work» publica el estudio «Mejores Empresas para Trabajar en Europa en 2018», en la que España cuenta con 13 compañías presentes como Mars, The Adecco Group o la tecnológica Cisco Systems

La lista «Best Workplaces» en Europa está encabezada este año por la tecnológica Salesforce, en la categoría de multinacionales; la alemana domino-worldTM, especializada en servicios sanitarios para la tercera edad, entre las grandes compañías. Más atrasada destaca la consultora tecnológica Cygni, dentro del tramo de pequeñas y medianas empresas; y la empresa sueca especializada en consultoría tecnológica, Polar Cape Consulting, que lidera la categoría de microempresas. Realizado por la consultora «Great Place to Work» el estudio «Mejores Empresas para Trabajar en Europa en 2018» certifica anualmente a 25 organizaciones multinacionales (que operen en al menos tres países), 30 en la categoría de grandes empresas (con más de 500 empleados), 50 pymes (entre 50 y 500 trabajadores) y 20 microempresas (aquellas que cuentan entre 20 y 49 empleados).

Este año, el sector más representado en la lista Best Workplaces Europa es el de tecnologías de la Información, con un 35% de compañías reconocidas pertenecientes a esta industria. A continuación, se encuentran las empresas especializadas en servicios profesionales (26%), seguidas de las de servicios financieros y aseguradores (7%) y las pertenecientes a la industria de fabricación y producción (7%).

13 empresas españoles entre las mejores

Reino Unido ha vuelto, por tercer año consecutivo, a ser el país con mayor representación de empresas que integran la Lista europea, con 34 compañías en el ranking; seguido de Suecia y Alemania que comparten el segundo puesto con 22 compañías reconocidas y de Francia, que suma 21 empresas premiadas. En relación a España, este año, al igual que en 2017, 13 compañías forman parte de la Lista de Mejores Empresas para Trabajar en Europa, de las cuales ocho forman parte del «top ten» europeo.

De este modo, Mars en España ocupa el segundo lugar de la lista; seguida de la compañía de Recursos Humanos, The Adecco Group en el cuarto lugar; en un quinto puesto, la tecnológica Cisco Systems; la biofarmacéutica AbbVie, en una sexta posición; en un séptimo lugar, SAS; en un octavo puesto, Mercedes-Benz Financial Services España; y en un décimo puesto las aseguradoras Admiral- EUIGS y Admiral Seguros.

Además, otras cuatro multinacionales Best Workplaces españolas han sido reconocidas en la Lista Europea: Kiabi España (15º), W.L. Gore y Asociados, S.L. (17º), Novo Nordisk Pharma S.A. (19º), y Grünenthal Pharma (24º). Este año, en la categoría de grandes compañías galardonadas, se encuentra también la consultora especializada en gestión sanitaria IQVIA, en el vigésimo tercer lugar.

Como ha explicado el CEO de «Great Place to Work», Michael c. Bush, «las organizaciones reconocidas este año en la lista Best Workplaces en Europa representan las culturas del pensamiento futuro que fomentan la inclusión para todos». En este línea, ha recordado que los empleados «son personas ante todo» y que las compañías mencionadas en el estudio «les proporicionan ambientes donde pueden ser ellos mismos, construir lazos fuertes y crecer profesionalmente de la mano de sus compañeros».

En esta ínea, en el estudio, el 95% de los empleados de las 125 mejores empresas de este año asegura sentirse en ‘familia’ en su lugar de trabajo y el 92% afirma que puede ser él mismo en su entorno profesional. Además, las compañías llevan a cabo diferentes acciones para que los empleados se sientan cómodos en la empresa desde el primer día. El 96% han asegurado que se sintieron bienvenidos al llegar a su organización.