Magnus Carlsen tirita en el trono

La cima del ajedrez mundial es un lugar frío e inhóspito. Ahora además está concurrido. Falta oxígeno y sobran enemigos, con media docena de grandes maestros apiñados en una baldosa de puntos, algo insólito en lo que llevamos de década. Por si fuera poco, a Magnus Carlsen le sigue costando jugar en su tierra, no digamos ejercer de profeta. Casi es una suerte que la FIDE y el Gobierno noruego hayan truncado sus deseos de defender el título en casa.

El año pasado, el número uno pudo desquitarse con su primera victoria en el Altibox Norway Chess, pero en la última edición, que terminó el sábado, sus demonios han reaparecido. En el torneo más fuerte de la historia, al menos según el Elo de los participantes, Anand, Karjakin y el propio Carlsen, protagonistas de las últimas finales mundialistas, ocuparon las últimas posiciones.

Peter Heine Nielsen, entrenador de Carlsen desde 2010, asegura no estar preocupado. «Para mí no hay duda de que Magnus es el mejor del mundo. Volverá a ganar otra vez», declaró al periodista noruego Tarjei J. Svensen. El protagonista de la historia no mostraba la misma calma. Después de perder frente al armenio Levon Aronian -brillante ganador del torneo-, confesó que estaba «muy decepcionado».

Pérdida de confianza

La cabeza es la parte más importante del cuerpo en deportes como el tenis, el golf y el ajedrez. El propio campeón, que se sinceró después de acabar penúltimo, sabe que su crisis nace entre la materia gris: «No me sentía motivado. Creo que es por falta de confianza, sumada a un juego más que decente por parte de mis rivales».

Lo que no admitió el noruego es que le quite el sueño perder la primera posición, ahora que tiene a cinco perseguidores en poco más de 20 puntos Elo, cuando en otras épocas sacaba entre 50 y 70 al segundo. «¿Por qué me iba a preocupar? Tu mente está en otras cosas cuando juegas tan mal». Lo que tiene claro es que no será fácil ni rápido recuperarse: «Tengo que trabajar en ello. Estoy seguro de que aún puedo jugar».

En unos días, tiene una oportunidad magnífica de empezar a lograrlo en el Paris Grand Chess Tour, donde el menú incluye partidas rápidas y relámpago, su plato favorito. El torneo de Noruega, de hecho, arrancó con un aperitivo de ajedrez veloz en el que arrasó con seis victorias y tres tablas. Los problemas empezaron después, a ritmo más lento. Aronian y Vladimir Kramnik lo derrotaron de forma inapelable.

El segundo quita hierro a los problemas de Carlsen, pero también señala que debería repasar sus aperturas, sobre todo con negras. Es cierto que el fuerte del campeón nunca fueron las primeras jugadas. Es una especie de Rafa Nadal del tablero, que no necesita un gran servicio para ganar. Su problema ahora es el «resto», cuando no lleva las blancas.

Garry Kasparov es el crítico más duro del genio, con quien no se entendió como entrenador. Asegura que el número uno está «estancado». Cree que sus rivales han aprendido a pelear contra Magnus, La jauría que lo persigue huele el «miedo» y corre en busca de sangre.