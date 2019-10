PlayStation 5 Así va a ser la próxima consola PlayStation 5: llegará a finales de 2020 Sony da más detalles del equipo de entretenimiento que contará con un nuevo mando de control con tecnología háptica para mejorar la inmersión y el realismo

Seguir J.M. Sánchez @josedaze MADRID Actualizado: 08/10/2019 15:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras meses de rumores y especulaciones, Sony ha desvelado más detalles de su próxima consola de sobremesa, cuyo nombre será PlayStation 5, y que saldrá finalmente a la venta a finales de 2020 a un precio todavía desconocido.

Será, pues, en torno al comienzo de la Navidad. Un periodo de alto consumo que cumple con los planes iniciales de anteriores lanzamientos. Aunque todavía quedan muchos datos por conocer, entre sus novedades más destacadas se encontrarán nuevas funciones del mando de control, según avanza Jim Ryan, máximo responsable de la compañía japonesa, al medio especializado «Wired». El modelo actual, PlayStation 4, ha superado recientemente las cien millones de unidades vendidas y su sucesora marcará el inicio de la novena generación de consolas, que se espera que avance hacia un mayor nivel gráfico.

Uno de los objetivos marcados por la compañía -relata- es «llevar la sensación de inmersión hacia otro nivel», por lo que uno de los principales cambios se centrarán en la nueva versión de su mando de control, DualShock 5 como nombre en clave, que contará con un mejorado sistema de vibración de tecnológica háptica y más opciones de personalización de los botones en forma de gatillo (L2 y R2), que estarán remodelados. La compañía promete que podrá reproducir «acciones más realistas». Contará con un puerto USB-C y batería será aún mayor.

La consola será compatible con algunos de los videojuegos más esperados de los próximos meses como «Death Stranding», «The Last of Us II» o «Ghosts of Tsushima», entre otros. La veterana firma japonesa ha avanzado, además, que darán más detalles del catálogo inicial con el que debutará la PlayStation 5 en el momento de su presentación oficial, todavía sin concretar.

Al igual que la futura consola de Microsoft, la PlayStation 5 contará con procesadores de AMD de la línea Ryzen y una arquitectura gráfica de la familia Navi, también de AMD, el principal proveedor de los componentes del equipo. También se abandonará el disco duro para dar paso a una unidad de estado sólido (SSD), con más velocidad de escritura y que, por tanto, deberá apreciarse una notable mejora. Esta tecnología permitirá que los juegos se carguen más rápidamente. De hecho, el propio Mark Cerny, arquitecto del principal del sistema PlayStation 4, aseguró hace unos meses que el sistema será más rápido que su antecesor y que el tiempo de carga de un título como « Marvel's Spider-Man» se duplicará.