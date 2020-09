Comparativa entre las PlayStation 5 y Xbox Series X: así será la guerra de las consolas Ambas plataformas se lanzarán a la misma vez en noviembre con un precio similar, aunque el principal argumento, el catálogo, todavía es insuficiente como para tirar cohetes

Alea jacta est. Sí, la suerte está echada. Despejada la incógnita del precio y la disponibilidad, la guerra de las consolas no ha hecho más que comenzar. Con más de 112 millones de unidades vendidas, Sony ha sido el claro vencedor en la actual generación con unas ventas descomunales en comparación con sus predecesoras y, sobre todo, frente a su máximo rival Microsoft. Pero no todo son números. La experiencia de uso, las sensaciones y, sobre todo, el todavía endeble catálogo inicial marcará la diferencia en la primera fase de comercialización.

Dos consolas distintas para dos tipos de consumidor

Una de las grandes novedades de la novena generación de consolas de sobremesa va a ser la distinción de dos tipos de experiencia de consumo. A medida que han aumentado las prestaciones de internet, el consumo de contenidos multimedia se ha normalizado. Muchos consumidores optan, cada vez más, por descargar juegos desde plataformas digitales.

Eso no quiere decir que el formato físico esté condenado a la muerte, pero es una tendencia en firme que se va a asentar muy posibile en los próximos años. Y esta generación va a despuntar en este aspecto. Para ello, ambas compañías se han atrevido a sacar esta vez dos tipos de plataformas al mismo tiempo. Una, con lectores de discos físicos, la más cara. Y otra, algo más barata, que prescinde de esta característica. Ahí dependerá de las necesidades de cada usuario.

Hay que hacerse algunas preguntas antes. ¿Solo vas a jugar a títulos de vez en cuando que puedes descargar? Pues opta por la versión exclusivamente digital, pero eso puede pasarle factura a aquellos que comparten juegos. ¿Te gusta coleccionar el formato físico? Pues opta por la versión más cara.

Precios más altos pero similares

Por precio no va a ser. Porque tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X constaran de salida lo mismo, 499 euros. Supone un notable aumento respecto a las anteriores consolas. El desembolso es grande. Por contra, una batalla puede estar en la versión digital, donde Microsoft parte con ventaja porque va a ser más accesible (299 euros, frente a los 399 euros de la PlayStation 5 digital). Y ahí, lógicamente, la pela es la pela. La PlayStation 5 llegará a las tiendas en España el próximo 19 de noviembre. La Xbos Series X, por el contrario, el 10 de noviembre. Una semana antes en la que se verán las caras.

Potencia equiparable pero con matices

Ambas consolas prometen mejorar ostensiblemente su rendimiento técnico aunque compartirán muchas especificaciones. Soportarán resoluciones a 4K. Estarán basadas en la misma arquitectura AMD para proporcionar la potencia de procesamiento gráfico y velocidad que prometen. Evidentemente, el resultado diferirá de la optimización del software (los propios videojuegos) y de lo que puedan alcanzar los desarrolladores.

En el caso de la Xbox Series X, Microsoft ha decidido apostar por una CPU (Unidad Central de Procesamiento, el «cerebro» del equipo) AMD Zen 2 con ocho núcleos a una velocidad de 2.8 GHz cada uno. Su nivel gráfico vendrá de una GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico, el encargado de procesar sus gráficos) AMD RNDA 2 con 12 teraflops. Juntos ofrecerán hasta cuatro veces más de potencia que la actual Xbox One, el doble del rendimiento gráfico de la Xbox One X.

Este modelo contará con 16 GB (GDDR 6) de memoria RAM repartidos en 10 GB para el GPU, 2.5 GB para su memoria estándar y otros 2.5 GB para el sistema operativo. La unidad de almacenamiento interno será de tipo SSD (Unidad de estado sólido, de mayor velocidad de escritura. Este componente será vital para mejorar el rendimiento, la instalación de los juegos y los tiempos de carga. Alcanzará una resolución máxima de 4K y 60 fotogramas por segundo y soporte para tasas de hasta 120 cuadros por segundo.

La PlayStation 5 compartirá muchos requerimientos técnicos, aunque la Xbox Series X estará ligeramente por encima en algunos aspectos. Es decir, la consola de Microsoft será algo más potente. Por lo pronto, apostará igualmente por una arquitectura AMD con microprocesadores Ryzen de siete nanómetros y ocho núcleos, mientras que su empuje gráfico vendrá también proporcionado por AMD con tarjetas Radeon basada en la nueva (y potente) generación Navi. Contará así con una CPU Zen 2 de ocho núcleos a una frecuencia de reloj de 3.5 GHz, aunque adaptable en función de las exigencias de cada videojuego.

Todos estos guarismos prometen una gran potencia y una gran velocidad, incluso en la instalación de los juegos: será en cuestión de segundos. Su potencia gráfica se moverá a unos 10.28 teraflops y una memoria RAM de 16 GB GDDR 6. Además, introducirá técnicas de renderizado llamado tipo «raytracing» -trazado de rayos, en español-, que se apoya en un algoritmo informático diseñado para lograr un mayor realismo.

Con ello, se favorecerá también a la calidad de audio. La versión con discos físicos contará con lector de discos que reproducirá a una calidad 4K UHD Blu-Ray. En cuanto a su almacenamiento interno, dispondrá de una unidad de estado sólido (SSD). Este SSD será hasta cien veces más rápido en comparación con la actual PlayStation 4, permitiendo un ancho de banda de 5 GB por segundo y un tiempo de carga de 2 GB en 0,27 segundos.

Un catálogo aún precario pero más exclusivo en Sony

Este es el meollo de la cuestión. Y el caballo de batalla va a ser, nuevamente, los títulos exclusivos. El catálogo de videojuegos es el lugar donde mirar a la hora de decantarse por una u otra. Y, aquí, también estará sometido a los gustos de los consumidores, pero por lo visto, Sony va a contar con más títulos exclusivos entre su debut y las primeras semanas de 2021.

Pero hay mucha confusión con las fechas. Por ejemplo, está prevista la llegada de «Spider-Man: Miles Morales», una suerte de «spin off» del éxito del Hombre Araña en la que se mejoran algunos aspectos de su sistema de combate y se profundiza en la historia del compañero afroamericano de Peter Parker. También está previsto el lanzamiento de «Final Fantasy XVI», que según las primeras imágenes pinta muy bien; o «Howarts: Legacy», una historia inspirada en el universo de Harry Potter.

Aunque todavía no hay fecha, la PlayStation 5 apostará por un catálogo más diversificado entre propuestas de corte independiente como «Oddworld: Soulstorm» o «Stray», renovaciones de grandes producciones como «Grand Theft Auto V», así como exclusivas como «Gran Turismo 7» o «Horizon Forbidden West» que llegarán para el próximo año lo más probable..

Microsoft todavía no ha dado el campanazo con un juego «vende-consolas», pero sí ha confirmado que llegarán todos los títulos multiplataforma como «Cyberpunk 2077», «Assassin's Creed: Valhalla», «Resident Evil Village», «Yakuza: Like a Dragon», «Call of Duty: Cold War» o «Dirt 5», así como algunos exclusivos como las sagas de conducción Forza o el título de disparos futurista Halo.

Confusa política de retrocompatibilidad

Esta generación de consolas estará marcada por la retrocompatibilidad de los videojuegos. Es decir, utilizar los actuales discos para la futura plataforma. Pero, aquí, también llegarán con diferencias. La Xbox Series X será retrocompatible con títulos de cuatro generaciones. Un valor añadido que logrará un efecto demoledor entre los consumidores y que superará con creces a su rival. De ahí que, desde su debut, se podrá jugar con miles de propuestas. Microsoft, además, va a apostar por Game Pass, su servicio de suscripción que da acceso a un centenar de títulos de varias generaciones. Y aquellos usuarios que paguen por Game Pass Ultimate (más caro) podrán acceder a los juegos de EA Play, es decir, al Fifa.

Por su parte, la PlayStation 5 será retrocompatible solo con «muchos juegos» que todavía no han trascendido. Y solo con su predecesora, la PlayStation 4. Aunque asegura que a través de PlayStation Now, su plataforma de «streaming» de juegos, incluirá muchos títulos de varias épocas, algunos bastante recientes. Pero aquí la política está siendo más confusa. Entre los juegos incluidos están «God of War», «Uncharted 4», «Ratchet y Clank», «Detroit Became Human», entre otros, aunque aún queda pendiente saber si será retrocompatible con los juegos de generaciones como PlayStation 3, PlayStation 2 o PlayStation 1. Otro asunto espinoso va a ser que los juegos de la consola de Sony costarán 79 euros, algo más caro que en Xbox. Y aquí puede suponer un problema para los consumidores.