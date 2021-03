Acer no descarta que los ciberdelincuentes hayan robado datos de sus usuarios

Acer no descarta que los datos de sus usuarios hayan caído en manos de los cibercriminales que 'hackearon' sus sistemas hace unos días mediante el empleo de un virus de tipo 'ransomware', capaz de robar y cifrar información de la víctima. Así se lo ha reconocido la tecnológica taiwanesa a ABC, aunque destaca que, por el momento, no tiene conocimiento de que la filtración de datos de sus consumidores se haya producido.

«Actualmente no tenemos conocimiento de ninguna filtración de datos de consumidores, sin embargo, no descartamos la posibilidad. Nuestras Acer online stores no conservan los datos de las tarjetas de crédito de los clientes», ha expresado, en concreto, la empresa de informática.

Acer sufrió una infección de sus sistemas mediante el empleo de un código malicioso llamado REvil, que pertenece a la misma familia que Ryuk, el virus que 'hackeó' al SEPE hace ya dos semanas. Sin embargo, a diferencia del organismo público, sí que sufrió una filtración de datos.

Según adelantó el medio ' Bleeping Computer', los cibercriminales detrás del 'hackeo' están comerciando en su página de la 'dark web' con archivos extraidos de la compañía; entre los que se encuentran, en principio, documentos financieros, como hojas de cálculo, saldos y comunicaciones.

Asimismo, se sostiene que los cibercriminales han solicitado un rescate récord de 50 millones de dólares a la empresa a cambio de la eliminación de la información robada, el software necesario para descifrar los archivos de la compañía y un análisis de la vulnerabilidad empleada.

Acer en estos momentos sigue trabajando para restaurar por completo sus sistemas. La tecnológica afirma que espera que en las próximas horas todos sus centros de atención al cliente vuelvan a la actividad.

«Estamos fortaleciendo nuestra infraestructura de seguridad, mientras realizamos mantenimiento en nuestros sistemas. Como se trata de una investigación en curso y por motivos de seguridad, no podemos comentar los detalles. El mantenimiento de nuestra red está casi terminado, solo algunos de nuestros centros de servicio al cliente están experimentando un tiempo de inactividad y se espera que se restauren en las próximas 24 horas», ha explicado la compañía a este diario.