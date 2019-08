¿Me compro el Samsung Galaxy Note 10 o espero al próximo iPhone? Se espera que Apple presente sus próximos teléfonos inteligentes a mediados de septiembre

No corren los mejores tiempos para Apple, al menos en lo que a venta de móviles se refiere. La sombra de Samsung y sus «smartphone», así como la de los chinos Huawei y Xiaomi, es cada vez más alargada. Tanto que, según un estudio del portal Bank My Cell, más del 18 por ciento de los usuarios de iPhone no dudan en sustituir sus viejos dispositivos por los fabricados por la tecnológica surcoreana. Una información que se ha dejado entrever en los últimos datos de ventas de la firma de la manzana mordida, en los que se refleja una caída del 12 por ciento en sus teléfonos inteligentes.

No obstante, desde Apple confían en revertir la situación gracias a la salida de su próximo «smartphone»: el presumible iPhone 11. Habrá que esperar para ver si esta esperanza cuaja en realidad. Sin embargo, a tenor de las últimas filtraciones acerca del dispositivo, parece que no va a ser tarea fácil. Más teniendo en cuenta que tendrá que competir con el Samsung Galaxy Note 10, que se presenta hoy en Nueva York a las 22.00 hora española.

La maquinaria de los rumores va tomando fuerza para intentar perfilar lo que será la próxima generación del producto estrella de Apple. Son pocos los detalles que conocemos sobre el futuro modelo, muchos menos, en todo caso, de lo que ya sabemos sobre el Note 10. Ni siquiera conocemos, por el momento, el nombre que le dará la compañía de la manzana a su futuro terminal. Sin embargo, en las quinielas destacan principalmente iPhone 11 y iPhone X1.

Su presentación puede ser, según vaticinan los analistas, en septiembre, aunque no se ha concretado su fecha: es posible que esté entre el 10 o 17 de septiembre, siguiendo la tradición. También se espera que se muestren tres modelos. Uno menos que en el caso de Samsung, que, según se especula, enseñará esta noche cuatro terminales de su Note: el Galaxy Note 10, el Note 10 5G, el Note 10 Plus y el Note 10 Plus 5G.

Según el medio especializado «9To5Mac», que ha tenido acceso a detalles, dos de los modelos de iPhone contarán nuevamente con paneles de tipo OLED, mientras que un tercero seguirá presentando una tecnología Retina LCD, aunque todos ellos tendrán la misma resolución que sus predecesores. Por su parte, Samsung parece que ha optado por la pantalla Infinity O de 6'3 pulgadas. Esta contará con una resolución de 2.280 x 1.080 píxeles.

Una de sus grandes novedades puede ser, a tenor de las filtraciones, la incorporación de un nuevo motor de vibración háptico, que ofrecerá una mayor sensibilidad y precisión en las interacciones. Mientras tanto, el Galaxy Note 10 tendrá, según las filtraciones, con un procesador Exynos 9825 de 8 núcleos, con 8 GB de memoria y 256 de capacidad interna.

El nuevo terminal de Apple debutará con el sistema operativo iOS 13, cuyos detalles ya se han venido desvelando en los últimos meses a través de las diversas versiones de pruebas. Tendrá, según lo que ha trascendido, un modo noche, un lavado de cara sobre la interfaz de usuario, nuevas opciones de fotografía y mejoras en privacidad. Un elenco de novedades que, además, permitirá optimizar los recursos para lograr una mayor velocidad en el desempeño del iPhone. Mientras tanto, Samsung dotará a su nuevo dispositivo con el sistema operativo Android 9 Pie y su enorme inteligencia artificial.

En lo que se refiere a la cámara, se espera que el próximo «smartphone» de Apple se sume a la moda de la triple cámara. Esta contará con enfoque láser en un diseño cuadrado. En lo que respecta al Note 10, todo apunta a que también contará con este tipo de cámara, y conocemos algunos detalles sobre sus posibles prestaciones. Como, por ejemplo, que el sensor principal tendrá 12 megapíxeles, el gran angular 16 y el teleobjetivo 12.

Con lo que no contará el futuro iPhone, al menos en principio, es con 5G. Así, al menos, lo señaló el el analista de Apple Ming-Chi Kuo, quien añadió que la firma de la manzana comenzará adaptar sus dispositivos a esta tecnología a partir de 2020. Por el contrario, se espera que Samsung anuncie hoy la salida de dos variaciones de su Note 10 y su Note 10 Plus que sí contarán con este tipo de conexión.